Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

"Pääsulinn" on Aliis Aalmanni (snd 1995) kolmas luulekogu. Olulisteks märksõnadeks on teose juures mure keskkonna ja Eesti tuleviku pärast, vastuhakk allaandmisele, protest leppimise suhtes, vastukaaluks linnale kui kapitalismikantsile astuvad mängu mets, põld, maa, küla.

Aalmanni debüütluulekogu "Verihaljas" pälvis 2021. aastal Betti Alveri kirjandusauhinna ja teine luulekogu "Väe võim" 2024. aastal Gustav Suitsu luulepreemia.

Aalmanni novell "Mina ei käinud siis veel koolis" sai 2024. aastal Tuglase novellipreemia ja ajakirja Looming novelliauhinna. 2025. aastal on Aalmannilt ilmunud ka debüütnovellikogu "Kes aias".

Katkend

Aliis Aalmann

"Pääsulinn"

"balti"

jões vulisevad

kopraluud tulikate

taga sookured

sookurgede taga

raudtee mis lõikab

otsekohe kodu-

maa pooleks

aga poolenisti oleme

euroopas

poolenisti paistame

rohelise koore alt

soome-ugri krobelise

koore alt

kas teadsid et sügis

on põlissõna

*

homme tulen sinu akna taha

lõrisema

kodukäija kombel katsuma

kinniseid uksi ja pajaaknaid

korstnast kumisen alla

otse punasele vaibale

tuksuva raharinnaga

koliseva kõri ja kõhuga

sulasuitseva suuga

homme tulen sinu

sõrmede vahele siuglema

kallistan su pilku

ja verevat suud

hoian

hingetõmbed vastakuti

varastan väärikalt

vaevumärgatavalt

kas aktsia langeb ka siis

kui keegi ei näe

*

ema silkab kiirelt

silkab läbi ja üle heina

vajutab jälje kindlalt mulda ja kuuseskelettidele

mis on veel niisked ega praksu

lind matkib ritsikat mina matkin ema aga

samm on aeglasem ja sääskedest tahaksin lahti saada

tuul neid ei vii

ka teepuuõli mitte

sääsed joovad viimsegi vaarikavere

ja lõpuks olen kuiv

kuiv nagu heinapall mis ootab söömist

sääskede lõualuudest kasvavad kihvad

ema silkab kiirelt eest ära vaarikad pihkudes

mina jään sääskedele ja tuleviku lõualuudele

pärast mind pole mitte midagi

pärast mind on maailmalõpp