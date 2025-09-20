Terminaatori tehnik: olen tuhande inimese ees lavaletungijaga maadelnud

Rokkkontsertide eel, ajal ja järel vaikselt lavalt ja lava taga on Kreem töötanud üle kümne aasta, neli aastat neist Terminaatorist. "Kontserdi ajal on nii, et kuigi meil on kõik pillid eelhäälestatud, aga ikkagi niiskus ja temperatuur mängivad rolli, siis laivi ajal mina üldiselt häälestan pille. Jagame teiste tehnikutega bändiliikmed ära, et kes keda teenindab. Nii on mugavam," selgitas Mehis Kreem.

"Kindlasti käib sinna juurde ka puhastus, et pillil ei oleks rasvaseid sõrmejälgi ja ilmselgelt, kui laivi ajal midagi juhtub, kas läheb pillikeel katki või kellegi bodypack'i aku saab tühjaks, siis teeme ka seda jooksvalt," lisas ta.

"Me oleme kogu oma lahenduse ehitanud üles võimalikult kompaktseks, mis tähendab seda, et oleme suutelised 17 minutiga ehitama kogu tehnilise poole niimoodi üles, et artist läheb peal, kitarrid on hääles, anname kitarri kätte ja tuld," selgitas Mehis Kreem.

"Meiesugustega töötades peab olema pikka närvi ja kannatust. Ei tohi olla väga lühikest süütenööri, sest meil kõigil teistel on. Mehis on talunud meid ja viinud bussiga punktist A punkti B, sest kui siin Puura-sugused lärmavad ja pärast kontserti on eufoorilises tujus, siis keegi peab meid ikkagi elusalt koju viima ja Mehis on selleks ideaalne tüüp," rääkis Terminaatori solist Jaagup Kreem.

"Lisaks sellele on ta mu sugulane, lähedalt. Kreemid on alati sellised head tüübid," lisas laulja.

Tehniku tööpäevas võib tulla ette ka ebameeldivaid ootamatusi. "Kõige ebameeldivam seik on ühelt Lõuna-Eesti suurelt lavalt, kus bänd mängib, kõik on väga tore ja lahe, aga üks kutt otsustab, et ta soovib Jaagupile viia isiklikult ühe lehtmutrivõtme. Ta ronib üle lava, märkasin seda, pidin ta selle hea ja "ülla" eesmärgi katkestama ja siis paratamatult temaga tuhande inimese ees maadlema. Samal ajal bänd mängis ja lugu käis," muigas Mehis Kreem.