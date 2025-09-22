X!

"Pikk, pöörane ja ilus teekond" kogus avanädalavahetusel üle 2100 külastuse

Film
"Pikk, pöörane ja ilus teekond" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Ainus uus film selle nädala kinoedetabelis, Kogonada film "Pikk, pöörane ja ilus teekond" kogus esimesel linastusnädalal 2124 külastust.

Margot Robbie ja Colin Farreliga peaosades film selle tulemusega siiski esimest kohta endale ei võtnud. Sinna tõusis kolmandal linastusnädalal taas "Kurja kutsumine 4", mis on kokku kogunud veidi alla 25 000 külastuse.

Möödunud nädalal esikoha haaranud "Demon Slayeri" frantsiisi uus film võttis peale edukat avanädalat veidi hoogu maha, aga on siiski kahe nädalaga kogunud üle 11 750 külastuse.

Kaheksandat nädalat püsib edetabelis kogupereanimatsioon "Pahalased 2", mida on selle aja jooksul käinud vaatamas ligi 45 000 kinokülastajat.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: EFI

