Galerii: esilinastus Andres Puustusmaa spioonidraama "Ühemõõtmeline mees"

"Ühemõõtmelise mehe" peategelane Rau elab halli elu, proovides jääda kõikjal nähtamatuks. Tema isa on endine KGB ohvitser, kes on hävitanud patoloogilise armukadedusega oma naise elu ja kujundanud pojast riigireeturi. Aastaid on Rauli vaevanud teadmatus emast ja aastaid on ta kuuleka "kullerina" jätnud peidikutesse riiklike saladustega informatsiooni. Viimaselt ülesandelt koju minnes, satub Raul tänaval peale jõhkrale peksmisele. Ohver on hiinlanna, kelle mees on hoole alla võtab ja algab nende kahe ühise keele otsimine ja teekond Hiina.

Suurel ekraanil astuvad üles Juhan Ulfsak, Mait Malmsten, Jaanika Aru, Elmo Nüganen, Julia Aug, Tõnis Niinemets, Franz Malmsten, Leonard Puustusmaa, Yang Ge ja paljud teised.