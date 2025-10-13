MTV lõpetab muusikavideote näitamise

Paramount Global, kellele kuulub MTV kaubamärk, teatas möödunud nädalal, et selle aasta lõpust hakatakse Euroopas, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas sulgema muusikakanaleid. Allesjäänud MTV kanalil näeb reality-sarju.

BBC vahendas reedel, et emafirma Paramount Global sulgeb 2025. aastaga Ühendkuningriigi ja Iirimaa MTV (MTV UK) muusikavideotele pühendatud teemakanalid. Pilt pannakse seisma MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV Club ja MTV Live kanalites, lõpetades sellega sisuliselt muusikatelevisiooni kui sellise. Viimastel andmetel oli Ühendkuningriigis MTV Music kanalil juulikuus 1,3 miljonit vaatajat, MTV 90s kanalil samal perioodil 949 000 vaatajat.

Ühendkuningriigis ja Iirimaal lõpetatakse kanalite edastamine 31. detsembril. Seejärel mujal Euroopas ning ka Austraalias ja Lõuna-Ameerika riikides.

Eestis edastatakse MTV kanaleid MTV Global haru alt. Eestis on võimalik suuremate teleteenuse pakkujate muusikakanalite paketis näha järgnevaid muusikakanaleid: MTV Club, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s ja MTV 00s. Telia pakub ka MTV Live kanalit.

Kuna MTV UK kanalite sulgemine on osa suuremast üle-euroopalisest plaanist, siis kaovad suure tõenäosusega MTV Globali muusikakanalid ka Eesti teenusepakkujate valikust. ERR pöördus ka Telia ja Elisa esindajate poole, kes ei osanud olukorda veel täpselt kommenteerida, sest detailid on alles välja selgitamisel.

"Kahjuks pole meil hetkel täpsemat infot selle kohta, kas ja kuidas mõjutab MTV plaanitav samm Balti riike (sh Eestit). Oleme info ootel ning juhul kui see muudatus peaks mõjutama ka meie TV-teenust, anname sellest kindlasti ka oma klientidele teada," sõnas Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf.

Plaanide kohaselt jääb töösse meelelahutuskanal MTV Europe (ÜK-s MTV HD), mis keskendub reality-sarjade näitamisele. MTV põhikanalil vähendati muusikavideote osakaalu juba nullindate lõpus ning 2010. aastate algusest liigutati need lõplikult teemakanalitele.

Paramount Globali, kes ise pole kanalite sulgemist kommenteerinud, otsusest peegeldub muutus inimeste tarbimisharjumustes, mis on tingitud Youtube'i ja teiste ühismeedia kanalite populaarsusest ning kasutajamugavusest. BBC andmetel on Paramount võtnud eesmärgiks kärpida kuni 500 miljonit dollarit oma ülemaailmsetest tegevustest.

MTV kaudu said muusikameedias olulisteks tegelasteks ka saatejuhid ehk video jockey'd (VJ). Endine MTV saatejuht Simone Angel ütles BBC-le, et uudis on kurb ja uskumatu, aga tõdes, et seda oli pikalt aimata. "Peame artiste kuulama, jälle tantsima ja muusikat kuulama. Ma tean, et teeme seda internetis oma väikestes mullides, aga MTV oli koht, kus kõik osad said kokku," rääkis Angel.

MTV bränd elab lisaks reality-kanalile edasi ka digitaalselt ja Paramount+ voogedastuskeskkonnas. Hetkel ei ole teada, kas MTV auhinnatseremooniad ehk sel aastal juba pausile pandud Euroopa muusikaauhinnad (EMA) või video muusikaauhinnad (VMA) jätkavad.

MTV esmaeeter oli 1981 aastal, kui televiisoritest kõlas The Bugglesi lugu "Video Killed The Radio Star". Järgnevatel aastatel sai MTV-st ja muusikavideotest kiiresti oluline popkultuuriline jõud. Märgilistemateks hetkedeks olid Michael Jacksoni loo "Thriller" muusikavideo maailmaesitlus ning 16-tunnine ülekanne 1985. aasta Live Aidi kontsertidelt.

Euroopasse jõudis MTV 1987. aastal. Aastatel 2006 kuni 2009 tegutses ka MTV Eesti.