X!

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

Muusika
MTV
MTV Autor/allikas: MTV Networks (Viacom International Inc.)
Muusika

Paramount Global, kellele kuulub MTV kaubamärk, teatas möödunud nädalal, et selle aasta lõpust hakatakse Euroopas, Austraalias ja Lõuna-Ameerikas sulgema muusikakanaleid. Allesjäänud MTV kanalil näeb reality-sarju.

BBC vahendas reedel, et emafirma Paramount Global sulgeb 2025. aastaga Ühendkuningriigi ja Iirimaa MTV (MTV UK) muusikavideotele pühendatud teemakanalid. Pilt pannakse seisma MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, MTV Club ja MTV Live kanalites, lõpetades sellega sisuliselt muusikatelevisiooni kui sellise. Viimastel andmetel oli Ühendkuningriigis MTV Music kanalil juulikuus 1,3 miljonit vaatajat, MTV 90s kanalil samal perioodil 949 000 vaatajat.

Ühendkuningriigis ja Iirimaal lõpetatakse kanalite edastamine 31. detsembril. Seejärel mujal Euroopas ning ka Austraalias ja Lõuna-Ameerika riikides.

Eestis edastatakse MTV kanaleid MTV Global haru alt. Eestis on võimalik suuremate teleteenuse pakkujate muusikakanalite paketis näha järgnevaid muusikakanaleid: MTV Club, MTV Hits, MTV 80s, MTV 90s ja MTV 00s. Telia pakub ka MTV Live kanalit.

Kuna MTV UK kanalite sulgemine on osa suuremast üle-euroopalisest plaanist, siis kaovad suure tõenäosusega MTV Globali muusikakanalid ka Eesti teenusepakkujate valikust. ERR pöördus ka Telia ja Elisa esindajate poole, kes ei osanud olukorda veel täpselt kommenteerida, sest detailid on alles välja selgitamisel.

"Kahjuks pole meil hetkel täpsemat infot selle kohta, kas ja kuidas mõjutab MTV plaanitav samm Balti riike (sh Eestit). Oleme info ootel ning juhul kui see muudatus peaks mõjutama ka meie TV-teenust, anname sellest kindlasti ka oma klientidele teada," sõnas Telia kommunikatsioonijuht Raigo Neudorf.

Plaanide kohaselt jääb töösse meelelahutuskanal MTV Europe (ÜK-s MTV HD), mis keskendub reality-sarjade näitamisele. MTV põhikanalil vähendati muusikavideote osakaalu juba nullindate lõpus ning 2010. aastate algusest liigutati need lõplikult teemakanalitele.

Paramount Globali, kes ise pole kanalite sulgemist kommenteerinud, otsusest peegeldub muutus inimeste tarbimisharjumustes, mis on tingitud Youtube'i ja teiste ühismeedia kanalite populaarsusest ning kasutajamugavusest. BBC andmetel on Paramount võtnud eesmärgiks kärpida kuni 500 miljonit dollarit oma ülemaailmsetest tegevustest.

MTV kaudu said muusikameedias olulisteks tegelasteks ka saatejuhid ehk video jockey'd (VJ). Endine MTV saatejuht Simone Angel ütles BBC-le, et uudis on kurb ja uskumatu, aga tõdes, et seda oli pikalt aimata. "Peame artiste kuulama, jälle tantsima ja muusikat kuulama. Ma tean, et teeme seda internetis oma väikestes mullides, aga MTV oli koht, kus kõik osad said kokku," rääkis Angel.

MTV bränd elab lisaks reality-kanalile edasi ka digitaalselt ja Paramount+ voogedastuskeskkonnas. Hetkel ei ole teada, kas MTV auhinnatseremooniad ehk sel aastal juba pausile pandud Euroopa muusikaauhinnad (EMA) või video muusikaauhinnad (VMA) jätkavad.

MTV esmaeeter oli 1981 aastal, kui televiisoritest kõlas The Bugglesi lugu "Video Killed The Radio Star". Järgnevatel aastatel sai MTV-st ja muusikavideotest kiiresti oluline popkultuuriline jõud. Märgilistemateks hetkedeks olid Michael Jacksoni loo "Thriller" muusikavideo maailmaesitlus ning 16-tunnine ülekanne 1985. aasta Live Aidi kontsertidelt.

Euroopasse jõudis MTV 1987. aastal. Aastatel 2006 kuni 2009 tegutses ka MTV Eesti.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:14

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

13:52

ERR-i kanalid tähistavad Heino Parsi 100. sünniaastapäeva

13:45

ETV2 kultuurisügise avab "Plekktrumm"

12:53

Keelesäuts. Jutukas lobamokk

11:21

Kultuuri kodu | August Pulst kogus vanavara, avas muuseume ja maalis akvarelle

10:25

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

09:42

Galerii: Pärnu filmifestivali võitis Kullar Viimse "Torn"

08:28

Triinu Meres andis välja uue jutukogu "Teistmoodi tavaline"

08:00

Minu elu muutnud raamat | Paavo Matsin ja "Vaatlusi maailmale teoloogi seisukohalt"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

15:09

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

12.10

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed

12.10

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

11.10

Linnateatri näitlejad viivad avastama teatri kirevat ajalugu

10:25

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo