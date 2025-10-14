X!

Galerii: Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas Bukarestis kaks näitust

Kunst
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas Bukarestis kaks näitust
Vaata galeriid
56 pilti
Kunst

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas möödunud nädalavahetusel Rumeenia pealinnas rahvusvahelise Bucharest Photofesti raames kaks näitust.

Dokfoto Keskus toob festivalil Eesti dokumentaalfotograafia tähelepanu keskpunkti ning näitab keskust kui rahvusvaheliselt mõtestatud ja mitmekülgset platvormi, mis on avatud koostööle ja pakub piirideüleseid arutelusid ühiskondlikult olulistel ja universaalsetel teemadel.

Laupäeval, 11. oktoobril avati rahvusraamatukogus ulatuslik ülevaatenäitus "Inimlikkuse mõõt. 45 aastat Lõuna-Aafrika ajalugu", mis esitleb Eesti päritolu Lõuna-Aafrika dokumentaalfotograafi Juhan Kuusi (1954–2015) loomingulist pärandit.

Juhan Kuusi näituse avamisel oli kohal ka Rumeenia printsess Sofia, kes on samuti hinnatud fotograaf. Teda võõrustasid Juhan Kuusi Dokfoto Keskuse juhid ja näituse kuraatorid Toomas Järvet ja Kristel Laur ning Eesti suursaadik Rumeenias Aune Kotli.

Pühapäeval, 12. oktoobril järgnes Dokfoto Keskuse poolt kureeritud Itaalia fotograafi Luca Berti poeetilise väljapaneku "Põhjamaade sina" avamine Bukaresti kultuurikeskuses Point. 2023 aastal Tallinnas esmakordselt esitletud näitus on Kristel Aimee Lauri ideest sündinud ja koos Toomas Järvetiga kaaskureeritud projekt, mis uurib põhjamaise – sealhulgas Eesti – inimese ja looduse vahelist suhet.

Lisaks näituste avamisele viis Dokfoto Keskus Bukarestis läbi mitmeid erialaseid sündmusi. Toomas Järvet pidas loengu Juhan Kuusi pärandist ja kaasaegsest Eesti dokumentaalfotograafiast ning juhtis kunstnikuvestlust Luca Bertiga.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:24

Purga vihjas võimalusele kultuuritöötaja palgamiinimum kaotada

15:15

Galerii: Open House Tallinn avas tuntud hoonete uksed üle 9100 külastajale

13:41

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: arhitektuurivõistlustest valimiste eel

13:01

Tallinnas esineb šoti punkbänd The Exploited

12:46

Galerii: Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas Bukarestis kaks näitust

12:27

Animakomöödia "Mutatsioon" tõi koju ühe Baltic Pitching Forumi peavõitudest

11:39

Tallinna Arhitektuuribiennaali kuraatorikonkursi võitis Stuudio Täna

11:23

PÖFF-il toimub esmakordselt Balti dokkfilmide võistlusprogramm

10:58

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

10:17

Otse kell 15.30: avalik arutelu "Muusikahariduse jätkusuutlikkus: kuidas tagada muusikute järelkasv?"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.10

MTV lõpetab muusikavideote näitamise

12.10

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

10:58

Riina Roose: kui noored rahvuskultuuri vastu huvi ei tunne, on see meie viga

12.10

Xenia Joost: kultuuritoetused peavad toetama arengut, mitte ellujäämist

13.10

Rain Rannu mängufilm "Uus raha" kogus avanädalavahetusel ligi 7500 vaatajat

13.10

Kadi-Ell Tähiste: kultuuri kobarkriisile tuleks läheneda valdkonnapõhiselt

10:08

Sinefiil | "Kontinentaal '25" pakub Radu Jude sotsiaalkriitikat senisest hoopis talitsetumas laadis

13.10

Galerii: akvarellikunstnikud avasid Raplas suure ülevaatenäituse

11.10

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo