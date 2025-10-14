Galerii: Juhan Kuusi Dokfoto Keskus avas Bukarestis kaks näitust

Dokfoto Keskus toob festivalil Eesti dokumentaalfotograafia tähelepanu keskpunkti ning näitab keskust kui rahvusvaheliselt mõtestatud ja mitmekülgset platvormi, mis on avatud koostööle ja pakub piirideüleseid arutelusid ühiskondlikult olulistel ja universaalsetel teemadel.

Laupäeval, 11. oktoobril avati rahvusraamatukogus ulatuslik ülevaatenäitus "Inimlikkuse mõõt. 45 aastat Lõuna-Aafrika ajalugu", mis esitleb Eesti päritolu Lõuna-Aafrika dokumentaalfotograafi Juhan Kuusi (1954–2015) loomingulist pärandit.

Juhan Kuusi näituse avamisel oli kohal ka Rumeenia printsess Sofia, kes on samuti hinnatud fotograaf. Teda võõrustasid Juhan Kuusi Dokfoto Keskuse juhid ja näituse kuraatorid Toomas Järvet ja Kristel Laur ning Eesti suursaadik Rumeenias Aune Kotli.

Pühapäeval, 12. oktoobril järgnes Dokfoto Keskuse poolt kureeritud Itaalia fotograafi Luca Berti poeetilise väljapaneku "Põhjamaade sina" avamine Bukaresti kultuurikeskuses Point. 2023 aastal Tallinnas esmakordselt esitletud näitus on Kristel Aimee Lauri ideest sündinud ja koos Toomas Järvetiga kaaskureeritud projekt, mis uurib põhjamaise – sealhulgas Eesti – inimese ja looduse vahelist suhet.

Lisaks näituste avamisele viis Dokfoto Keskus Bukarestis läbi mitmeid erialaseid sündmusi. Toomas Järvet pidas loengu Juhan Kuusi pärandist ja kaasaegsest Eesti dokumentaalfotograafiast ning juhtis kunstnikuvestlust Luca Bertiga.