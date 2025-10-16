Eesti Kontserdi juhi kohale laekus 20 sooviavaldust

20 kandidaadi hulgast valitud paari inimesega korraldame ülejärgmisel nädalal vestlusvooru, ütles SA Eesti Kontserdi nõukogu esimees Merle Põld.

Põld ei osanud öelda, millal täpselt uus juht võiks ametisse asuda. "7. novembril on praegusel juhil Kertu Orrol viimane tööpäev. Aga pole teada, kas uus juht juba 8. novembrist tööle saab tulla," sõnas Põld.

Eesti Kontsert on olnud suve lõpust avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all.

Seitse aastat Eesti Kontserti juhtinud Orro esitas 1. augustil sihtasutuse nõukogule lahkumisavalduse. Ameti mahapaneku põhjusena tõi Orro välja sisulise koostöö puudumise ning väärtuste lahknemise nõukogu ja kultuuriministeeriumiga. Kultuuriministeerium lükkas süüdistused tagasi.

Oktoobri alguses ütles kultuurkapitali juht Margus Allikmaa saates "Otse uudistemajast", et Eesti Kontserdi ja Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) võiks napi eelarve tingimustes kokku panna ja viskas õhku küsimuse, kas Eesti Kontserti üldse on vaja. Asutuste juhid leidsid, et tegemist on intrigeerimisega ja asutusi kahjusid kandmata kokku panna ei saa.