Suri kirjastuse Varrak looja Maret Maide

Kirjandus
Maret Maide
Maret Maide Autor/allikas: Mari Kaljuste
Kirjandus

15. oktoobril lahkus meie seast 83-aastasena kirjastaja Maret Maide (30.09.1942 – 15.10.2025), kes lõi 1991. aastal kirjastuse Varrak.

Maret Maide sai kirjastamiskogemused kirjastusest Valgus ning ajal, mis soodustas uute kirjastuste teket, otsustas ka ta luua kirjastuse. 1991. aastal ilmuski Varraku esimene raamat, Somerset Maughami "Kirev loor" Maret Maide enda tõlkes.

Esmakordselt Eestis loodi ka kirjastuse juurde raamatuklubi, mis tegutseb seniajani. Algsest tagasihoidlikust ettevõtmisest on kujunenud üks Eesti suuremaid kirjastusi.

Varraku peatoimetaja Krista Kaer ütles, et Maret Maide kutsus teda Varrakusse peatoimetajaks päris kirjastuse algaastatel. "Läksin rõõmuga, sest Varrak oli kirjastus, kus taheti avaldada head kirjandust, hinnati klassikat, aga oldi avatud ka uuele."

Toimetaja: Kaspar Viilup

