X!

Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

Kirjandus
Andrus Kasemaa ID
Andrus Kasemaa ID Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Kirjastus Varrak andis välja kirjanik Andres Kasemaa uue teose "Minu kangelased", mis on mõtteline jätk tema kaks aastat tagasi ilmunud raamatule "Au kolhoosikorrale!".

Andrus Kasemaa romaani "Minu kangelased" kangelased pole just need, keda kutsutakse kuulsusteks. Vastupidi, nad on täiesti mittekuulsad, aga tuleb välja, et just nende nähtamatute inimeste elud peidavad endas kõige pöörasemaid lugusid.

Endine Harkovi trammijuht, tema geniaalsest kokast naine, koerad ja rokkmuusikaarmastus. Isa ja tema rokkiv noorus, ema, kes veel pensionipõlveski panustab kaitsetööstusettevõttes, et viimaks täide viia oma unistus ja tuba ära remontida. Juhuslikult kodumaa teedel kohatud inimesed, kes jutustavad oma elust kõige kummalisemaid lugusid.

Kasemaa jätkab "Minu kangelastes" tööd tänapäeva argi-Eesti kroonikuna, millega ta tegi algust oma eelmises raamatus "Au kolhoosikorrale!". Seekordsed lood on varasemast veel isiklikumad, pärinedes suuresti Kasemaa isalt ja emalt. "Minu kangelaste" toimetaja on Lea Arme, kujundaja Britt Urbla Keller.

Andrus Kasemaa on avaldanud varem nii proosat kui luulet, 2018. aastal võitis ta Juhan Liivi luuleauhinna ning mullu oli ta kultuurkapitali kirjanduspreemia nominent.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:19

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

14:56

Jazz-ansambel The Nonconceptual Art Club andis välja teise albumi

14:41

Galerii: publikurekordi teinud Station Narva kogus üle 5300 külastuse

13:42

Pildid: Vivian Säde lühifilmi "Mari, kallis" võtted jõudis lõpule

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

13:10

EKA tudengid võitsid Austrias toimunud festivalil näituse peapreemia

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

12:01

Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

11:52

Tuleval aastal astub Tallinnas taas üles Godspeed You! Black Emperor

11:34

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

09.09

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

12:29

Joonas Hellerma: Arvo Pärt räägib meiega siis, kui oleme selleks ise valmis

09.09

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

09.09

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

09.09

In memoriam Enn Põldroos

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

13:24

Toomas Siitan: läks tublisti aega enne, kui Pärdi vaimsus läänes omaks võeti

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo