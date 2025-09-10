Andrus Kasemaa avaldas uue romaani "Minu kangelased"

Kirjastus Varrak andis välja kirjanik Andres Kasemaa uue teose "Minu kangelased", mis on mõtteline jätk tema kaks aastat tagasi ilmunud raamatule "Au kolhoosikorrale!".

Andrus Kasemaa romaani "Minu kangelased" kangelased pole just need, keda kutsutakse kuulsusteks. Vastupidi, nad on täiesti mittekuulsad, aga tuleb välja, et just nende nähtamatute inimeste elud peidavad endas kõige pöörasemaid lugusid.

Endine Harkovi trammijuht, tema geniaalsest kokast naine, koerad ja rokkmuusikaarmastus. Isa ja tema rokkiv noorus, ema, kes veel pensionipõlveski panustab kaitsetööstusettevõttes, et viimaks täide viia oma unistus ja tuba ära remontida. Juhuslikult kodumaa teedel kohatud inimesed, kes jutustavad oma elust kõige kummalisemaid lugusid.

Kasemaa jätkab "Minu kangelastes" tööd tänapäeva argi-Eesti kroonikuna, millega ta tegi algust oma eelmises raamatus "Au kolhoosikorrale!". Seekordsed lood on varasemast veel isiklikumad, pärinedes suuresti Kasemaa isalt ja emalt. "Minu kangelaste" toimetaja on Lea Arme, kujundaja Britt Urbla Keller.

Andrus Kasemaa on avaldanud varem nii proosat kui luulet, 2018. aastal võitis ta Juhan Liivi luuleauhinna ning mullu oli ta kultuurkapitali kirjanduspreemia nominent.