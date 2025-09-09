X!

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

Kirjandus
Kirjandus

Tallinna lennujaamas esitleti teisipäeval novellikogumikkus "Lendame! / Let's Fly!". Kakskeelses kogumikus on lühilood 13 autorilt, kõik inspireeritud kas otseselt või kaudselt lendamisest.

Novellikogumikus "Lendame" on lugusid ulmest kuni nõukaaja olmeni. Mõnes tõustakse õhku, mõnes kukutakse alla. Mõnes lendab üldse õmblusmasin. Raamatu koostasid kirjanikud Mart Kivastik ja Katrin Ruus.

"See hakkas nii pihta, et ma olingi kuskil sama koha peal. Mõnus, lähed lennukisse ja tahaks lugeda lugu, mis räägib lendamisest endast. Ja siis tegimegi ära. Saime kuidagi kokku 13 autorit, igas vanuses ja läbilõikes – vanad-noored, mehed-naised, kõik on võrdsed," sõnas Kivastik "Aktuaalsele kaamerale".

Raamatu kaaskoostaja Katrin Ruusi sõnul saigi idee tuule tiibadesse sellest, et nii Mart Kivastikul kui temal endal oli lendamisega seotud lugu olemas.

"Kui kaks lugu on juba olemas, siis küsime veel nii oma tuttavatel novellikirjanikelt kui ka nendelt, kelle puhul arvasime, et nende lood võiksid stiililt või jutustamislaadilt olla erinevad. Oluline on võib-olla veel see, et see annab inglise keeles ülevaate meie loomingust ja stiilist," rääkis Ruus.

Inglise keelde tõlkis raamatu Adam Cullen, kelle sõnul on erinevate autorite lood raamatus üsna eriilmelised ning seega tõlkijale üsna keeruline ülesanne.

"Tõesti seinast seina. Kui tõlkimise käigus üritad ennast autori ja tegelasena kehastada, siis oli tõesti suur väljakutse minna ühest autorist [teisele üle] – näiteks Lõhmusest Peeter Sauterini ja siis sealt Paavo Matsinini, ja siis on näiteks Lilli Luuk ning tegevus toimub näiteks Põhja-Soomes sõja ajal," lausus Cullen.

Nii tõlkija kui autorite sõnul on lennujaamades ja lendamises palju inspireerivat. See on kohanemise ja ühest kultuurist teise kultuuri ümbermõtestamise aeg.

"Siin on palju rahvast, aga kõik on hästi anonüümne. Lennujaamas tuleb hea ärevus sisse," sõnas Ruus.

Kogemikus saab lugeda lugusid autoritelt Peeter Sauter, Paavo Matsin, Merca, Meelis Friedenthal, Mehis Heinsaar, Lilli Luuk, Margit Lõhmus, Mart Kivastik, Indrek Hargla, Katrin Ruus, Ervin Õunapuu, Toomas Raudam ja Andrus Kasemaa.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

