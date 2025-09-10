Paavo Matsin avaldas uue värssromaani "Baeri laulud"

Kirjastus Lepp ja Nagel andis välja Paavo Matsini värske värssromaani "Baeri laulud", mille keskmes on Eesti loodus- ja arstiteadlane Karl Ernst von Baer.

Uues raamatus kajastab Matsin Eesti kõige silmapaistvaima teadlase von Baeri ning teda ümbritsenud ringkonna tegemisi maagilise realismi võtmes ja vabavärsilises vormis. Baer on värssromaanis tegutsemas nii omaaegsete värvikate professorite ja linnaelanike seas kui ka nüüdisaegse Tartu tänavatel fantaasiategelasena.

Matsini teksti kõrval leiab teosest ka Jüri Mildebergi illustratsioonid, järelsõna on kirjutanud ajaloodoktor Kaarel Vanamölder ja Madli Vanamölder. Raamatu on kujundanud Kristjan Mändmaa.

Paavo Matsin on kirjanik ja kirjanduskriitik, hariduselt filoloog ja teoloog. Matsinilt on ilmunud seni seni romaani, "Alkeemia 12 võtit" (2011), "Sinine kaardivägi" (2013), "Gogoli disko" (2015), "Must päike" (2017), "Kongo tango" (2019), "Lenini valss" (2022) ja "Death Café" (2024).

Romaani "Gogoli disko" eest sai Matsin nii Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia kui ka Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Tema romaan "Kongo tango" (2019) võitis esikoha Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. 2022 valiti ta Tartu linnakirjanikuks.