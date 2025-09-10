X!

Paavo Matsin avaldas uue värssromaani "Baeri laulud"

Kirjandus
Paavo Matsin avaldas uue värssromaani
Paavo Matsin avaldas uue värssromaani "Baeri laulud"
Kirjandus

Kirjastus Lepp ja Nagel andis välja Paavo Matsini värske värssromaani "Baeri laulud", mille keskmes on Eesti loodus- ja arstiteadlane Karl Ernst von Baer.

Uues raamatus kajastab Matsin Eesti kõige silmapaistvaima teadlase von Baeri ning teda ümbritsenud ringkonna tegemisi maagilise realismi võtmes ja vabavärsilises vormis. Baer on värssromaanis tegutsemas nii omaaegsete värvikate professorite ja linnaelanike seas kui ka nüüdisaegse Tartu tänavatel fantaasiategelasena.

Matsini teksti kõrval leiab teosest ka Jüri Mildebergi illustratsioonid, järelsõna on kirjutanud ajaloodoktor Kaarel Vanamölder ja Madli Vanamölder. Raamatu on kujundanud Kristjan Mändmaa.

 Paavo Matsin on kirjanik ja kirjanduskriitik, hariduselt filoloog ja teoloog. Matsinilt on ilmunud seni seni romaani, "Alkeemia 12 võtit" (2011), "Sinine kaardivägi" (2013), "Gogoli disko" (2015), "Must päike" (2017), "Kongo tango" (2019), "Lenini valss" (2022) ja "Death Café" (2024).

Romaani "Gogoli disko" eest sai Matsin nii Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosapreemia kui ka Euroopa Liidu kirjandusauhinna. Tema romaan "Kongo tango" (2019) võitis esikoha Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta romaanivõistlusel. 2022 valiti ta Tartu linnakirjanikuks.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

HEADREAD VESTLUSED

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

PRESIDENDI RAAMATUKLUBI

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

11:52

Tuleval aastal astub Tallinnas taas üles Godspeed You! Black Emperor

11:34

Pildid: Rakvere teater toob esmakordselt Eestis lavale "Elevantmehe"

11:19

Paavo Matsin avaldas uue värssromaani "Baeri laulud"

10:50

Festivali Moekunstikino avab tänavu kodumaine moedokumentaal

10:47

Eesti eriefektide stuudio FrostFX võitis Emmy auhinna HBO sarja "The Penguin" eest

09.09

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

09.09

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

09.09

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

09.09

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

09.09

In memoriam Enn Põldroos

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.09

Sinefiil | Kõige silmiavavam on "Mis juhtus Diana Klasiga?" eelarvamuste paljastajana

08.09

Rahvusringhäälingu kanalid teevad kummarduse Arvo Pärdi ees

09.09

Välja müüdud Draama festival kogus üle 5000 külastuse

09.09

Kinodesse jõuab Soome, Eesti ja Rootsi koostöös valminud mängufilm "Orenda"

09.09

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

09.09

In memoriam Enn Põldroos

08.09

Margit Mutso arhitektuurikommentaar: inimlikus linnas saab kontvõõras ühegi pennita hakkama

08.09

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

07.09

Joonas Tartu: ma ei usu, et Eesti teater oleks halvem, kui piletid poleks nii kallid

08.09

Taavi Tõnisson: lastega tuleb rääkida ausalt ja ilustamata

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo