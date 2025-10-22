X!

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

Foto: ERR
Kolmapäeva õhtul jagatakse Tallinna moenädala avagalal välja moedisaini auhinnad Kuldnõel ja Hõbenõel. Kuldnõel antakse silmapaistva loomingulise tegevuse eest viie viimase aasta vaates, Hõbenõelaga avaldatakse tunnustust viimase aasta jooksul tähelennu teinud disainerile.

Kolmapäevast reedeni kestva Tallinn Fashion Weeki ettevalmistused algasid varakult. Õhtu tipphetkeks on moeloomingu auhindade jagamine.

Esimesena astub lavale rõivabrändi Maison Beast kaaslooja ja peadisainer, Hõbenõela nominent Kristiina Jeromans kollektsiooniga "Mob Ties", kus ta põimib kokku 90-ndate esteetika ja isiklikud mälestused.

"Kõige suurem inspiratsiooniallikas oli minu vanaema Pärsia vaip, tegin sellest nii-öelda uusversiooni – joonistasin sellest digitaalse vormi ja trükkisime selle paarile esemele ja paarile teksale ka. Ja siis teine asi – kõigil olid kodus pitskardinad ja vakstust laualinad. Nendest pitskardinatest on siin selline tracksuit'i komplekt, kus pitskardin on detailina sisse toodud," tutvustas Hõbenõela nominent Jeromans.

2015. aastal Hõbenõela auhinna võitnud Auria Nurm naaseb tänavu hoopis teistsuguse kollektsiooniga, kus peamine märksõna on spirituaalsus.

"Selle kollektsiooni põhiline eesmärk on tuua välja vaimsed loodusjuhid, kes on tikanditena kantud rõivaesemetele. Nende sisu ei ole ainult nende välimus, vaid nende energeetiline mõju inimesele," sõnas ta.

Katrin Kuldma on eritellimusrõivad loonud juba 1993. aastast. Kuldma sõnul tähendab tänavune Kuldnõela nominatsioon tema jaoks erialast heakskiitu.

"Ega ma aru ei saa, et ma praegu oleks midagi teinud väga palju teistmoodi või väga palju paremini, aga inimese ja professionaalina sa ikkagi vajad professionaalide tähelepanu ja tunnustust ka," lausus Kuldma.

Lisaks Kuldmale on Kuldnõelale on nomineeritud veel Cärol Ott ning Kirill Safonov.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

