X!

Värske luuleäpp Lullu toob iga nädal uue eesti luuletuse telefoni

Kirjandus
Foto: ERR
Kirjandus

MTÜ Eesti Jutt käivitas tasuta äpi Lullu, mis saadab kord nädalas uue eesti luuletuse otse telefoni, et muuta luule lugemine lihtsaks ja iganädalaseks harjumuseks.

MTÜ Eesti Jutt on ka kaheksa aastat tagasi loodud "Eesti novelli" sarja algataja.

"MTÜ Eesti Jutt mõtlebki eelkõige selle peale, kuidas saada lugejaid juurde, kuidas tulla lugejatele lähemale," selgitas MTÜ looja Armin Kõomägi ERR-ile. "Tundus, et luuletus on kaasaega väga hästi passiv vorm. Samal ajal ei ole luule lugemine liiga massidesse läinud. Tekkiski selline mõte, et mitte inimene ei lähe luule juurde, vaid luule peab tulema inimese juurde. Telefon on suurepärane võimalus: mahub ekraanile, natuke scroll'id üles alla, ilus luuletus mahub ära."

Aasta jooksul valib kolmeliikmeline toimkond välja 52 luuletust võimalikult erinevatelt autoritelt.

"Meil on toimkond, kuhu kuulun koos Berit Kachani ja Joonas Veelmaga, kes tunnevad luulet väga hästi ja on ise ka luuletajad. Me üritame valida sellised tekstid, mis sobivad meie Lullu äppi – et need ei oleks liiga pikad, liiga tõsised, sellised natuke kergemad," rääkis Kõomägi ja lisas, et värske äpp on loodud kõigile, mitte ainult luulesõpradele.

"See peab olema sellise sisseviskaja mentaliteediga – tulge, vaadake, luule ei ole midagi hirmsat! See on vastupidi midagi toredat, võib su päeva tuua teistsuguse vaate."

Uus luuletus ilmub iga neljapäev kell 10. "Siis kogu Eestimaa võtab oma telefoni välja ja loeb ühte ja sama luuletust," loodab ta.

Tasuta luuleäpi saab kõige hõlpsamalt alla laadida aadressil lullu.ee.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:51

Värske luuleäpp Lullu toob iga nädal uue eesti luuletuse telefoni

18:40

Carnegie Halli publik tervitas Eesti muusikuid tormiliste ovatsioonidega

18:40

Uue romaani avaldanud Riismaa: tegelaste asemel mõtlesin näitlejate peale

17:35

Galerii: Ugalas jõudis proovisaali Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

16:17

Sinijärve raamatusoovitused: põnevik "Velled" on vägev raamat

14:42

Draamateatris esietendub John Fowlesi "Maag"

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

14:14

"LR kuldsari" jätkab uuel aastal Tõnu Õnnepalu ja Liv Ullmanni teostega

13:10

Galerii: Sandra Jõgeva uus näitus uurib keha, liikumist ja ihalust

09:49

Jaan Mettik: botaaniliselt korrektsed lillemaalid on abiks ka taimeteadlastele

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.10

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

23.10

Eesti ajalooõpik pälvis rahvusvahelisel õppematerjalide võistlusel esikoha

23.10

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

20.10

Keeleminutid. Eestis leidub poole tuhande aasta vanuseid perekonnanimesid

14:31

Uue muusika reede: Yasmyn, Depeche Mode, Lily Allen, Ulmenthal jpt

08:42

Rakvere teater jagas publikupreemiaid

22.10

Paul-Eerik Rummo: ma ei arva, et iga inimene peaks raamatuid lugema

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

23.10

Galerii: Kumus avaneb suur Eesti-Saksa ühisnäitus

14:42

Draamateatris esietendub John Fowlesi "Maag"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo