Värske luuleäpp Lullu toob iga nädal uue eesti luuletuse telefoni

MTÜ Eesti Jutt käivitas tasuta äpi Lullu, mis saadab kord nädalas uue eesti luuletuse otse telefoni, et muuta luule lugemine lihtsaks ja iganädalaseks harjumuseks.

MTÜ Eesti Jutt on ka kaheksa aastat tagasi loodud "Eesti novelli" sarja algataja.

"MTÜ Eesti Jutt mõtlebki eelkõige selle peale, kuidas saada lugejaid juurde, kuidas tulla lugejatele lähemale," selgitas MTÜ looja Armin Kõomägi ERR-ile. "Tundus, et luuletus on kaasaega väga hästi passiv vorm. Samal ajal ei ole luule lugemine liiga massidesse läinud. Tekkiski selline mõte, et mitte inimene ei lähe luule juurde, vaid luule peab tulema inimese juurde. Telefon on suurepärane võimalus: mahub ekraanile, natuke scroll'id üles alla, ilus luuletus mahub ära."

Aasta jooksul valib kolmeliikmeline toimkond välja 52 luuletust võimalikult erinevatelt autoritelt.

"Meil on toimkond, kuhu kuulun koos Berit Kachani ja Joonas Veelmaga, kes tunnevad luulet väga hästi ja on ise ka luuletajad. Me üritame valida sellised tekstid, mis sobivad meie Lullu äppi – et need ei oleks liiga pikad, liiga tõsised, sellised natuke kergemad," rääkis Kõomägi ja lisas, et värske äpp on loodud kõigile, mitte ainult luulesõpradele.

"See peab olema sellise sisseviskaja mentaliteediga – tulge, vaadake, luule ei ole midagi hirmsat! See on vastupidi midagi toredat, võib su päeva tuua teistsuguse vaate."

Uus luuletus ilmub iga neljapäev kell 10. "Siis kogu Eestimaa võtab oma telefoni välja ja loeb ühte ja sama luuletust," loodab ta.

Tasuta luuleäpi saab kõige hõlpsamalt alla laadida aadressil lullu.ee.