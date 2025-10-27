Keelesäuts. Kõrvitsate paraad

Kõrvits on teatavasti suurte ümarjate harilikult kollaste viljade ja lamavate või ronivate vartega köögiviljataim, mis armastab soojust, niiskust ja rammusat mulda. Kui kõrvits on õnnelik, kasvab selle vili tõeliseks pirakaks – vahel nii suureks, et koju veeretamiseks tuleb sellele lausa käruga järele minna. Kõrvits ei ole aga üksnes sügise sümbol, vaid see ka maitseb hästi ning on täis kasulikke vitamiine. Pole siis ime, et sügisel kohtab seda igal pool – kookides, suppides ja isegi kohvitassis. Kõrvitsaist ümbritsetuna hakkas mind huvitama, milliseid kõrvitsaga lõppevaid liitsõnu leidub meie sõnakogudes. Ja neid leidub rohkem, kui esialgu arvata võiks.

Üldkeelt kirjeldavast EKI ühendsõnastikust leiab näiteks suvikõrvitsa, teise nimega melonkõrvits, rullkõrvits või kabatšokk. See on kõrvitsa teisend, millel on pikergused ja silindrikujulised viljad. Samuti on seal olemas muskaatkõrvits ehk muskuskõrvits, millel on väga magus ning kergelt muskuse järele lõhnavad oranžikaskollased viljad. Patisson ehk taldrikkõrvits on hariliku kõrvitsa teisend, millel on lapikud söödavad viljad ning spagetikõrvits on kõrvits, mille viljaliha küpseb spageti- või nuudlitaolisteks ribadeks, mida on mugav kahvli abil lahti tõmmata. Pudelkõrvits ehk kalebass on Aafrikast pärit peamiselt troopikas kasvav valgete lõhnavate õite ja eriti vastupidava kestaga pirnjate viljadega taim ning käsnkõrvits ehk lufa on troopikamaades kasvav roniv rohttaim, mille vilja kiududest valmistatakse ka saunanuustikuid – jah, täpselt neid, millega me end peseme.

Aga veel põnevamaks läheb Sõnaveebis pesitsevates oskussõnastikes, kus kõrvitsaga lõppevad nimisõnad kõlavad lausa muinasjutuliselt. Seal tegutsevad tõrukõrvits, piisonikõrvits, turbankõrvits, kodakõrvits ja käändkõrvits; ning kõigele krooniks veel terve rida selliseid vahvaid tegelasi nagu koeranaerilehine kodakõrvits, haakuv krässkõrvits, karvane mugulkõrvits, paiskav väätkõrvits ning – mu isiklik lemmik – meeldiv kõõmakõrvits.

Milliseid lugusid võiksid aga karvane mugulkõrvits ja meeldiv kõõmakõrvits rääkida, jääb juba tulevaste kõrvitsauurijate avastada. Seniks aga nautige sügist ja kõrvitsaid – olgu need ikka pirakad ja mahlased!