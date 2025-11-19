X!

Keelesäuts. Hinge pealt ära

Kirjandus
Foto: Annika Lepp
Kirjandus

Mari Kendla avas Vikerraadio keelesäutsus, kui rikkalikult kasutatakse eesti keeles sõna hing, näidates selle rolli elu, õhu, olendi ja isegi kübemete kirjeldamisel eri murretes.

Hingedeajal on paslik peatuda lähemalt sõnal hing ja vaadata, mida kõike on võimalik sellega väljendada. Näiteks köhahoog matab hinge; rõõmust jäi hing kinni; nutab kas või hinge seest; sõi, mida hing himustas; jõi klaasi tühjaks ühe hingega; seda pattu minu hingel ei ole; räägib sellest, mis hingel.

Hinge peal ongi veel hulk mitmesuguseid hing-sõna kasutusvõimalusi, mida järgnevalt tutvustame, ja siinkohal võtame appi ka meie murdekeele, kus võimalused on veel rikkalikumad. Olgu öeldud, et parema arusaadavuse huvides esitatakse näited kirjakeelepäraselt ning rohkelt esineb piltlikke väljendeid.

Niisiis hing kui elu või eluvaim, nt saime sooja hingega kaldale ehk elusalt; seepi oli vähe, seda hoiti nagu hinge; niit on mõnest kohast nii peenike, et pole hingegi sees; küll ketrab peenikese lõnga, võtab hinge välja; sul pole muud kui süda, saba ja soe hing; ta ei saanud kangale hinge sisse 'ta ei õppinud kuduma'; need lambiklaasid ei pea mitte hinge, 'lähevad kergesti katki'; ta ei saa sealt midagi, teenib palja hinge eest 'saab ainult süüa'.

Järgnevalt sellest, kus hing on õhu tähenduses, nt mahl pandi hinge alla ehk suleti õhukindlalt; jäta hinge pudrule peale puhuda 'ära lobise nii palju'; ei söö midagi, elab hingega, st õhust; piip nii kõvasti täis topitud, ei anna hinge läbi; torupill puhuti hinge täis.

Edasi hing kui elusolend, nt seitse hinge söömas 'pere on 7‑liikmeline'; vilets on elada, aga kus sa hingega ikka lähed; oli kodust ära läinud ilma hinge teadmata ehk keegi ei teadnud; mitte ühte hinge põõsa küljes ei ole 'pole ühtegi marja'; vaatan, kas on ploomihinge peal 'kas on mõni ploom küljes'; need ühed hinged tal olidki 'olid ainult ühed linnariided'.

Hing-sõna kasutatakse veel väljendmaks kübet, natukest vms, nt suhkrut antakse väga hingeohtu ehk vähe; ei tohtinud hingegi ütelda, st mitte midagi; niit on hingpeenike; ei ole hingegi hamba alla panna; kui pudrul piimahing on sees, siis süüakse; jõuhinge ei ole; pisikesed küünlahinged, mis valgust need annavad.

Hingestki ei võinud aimata, et näidete hulk läheb sedavõrd suureks ja öelda oleks veel palju, aga kõike hinge mööda ehk mõõdukalt.  

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

