Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

Kas olete viimasel ajal kuulnud mõnd uut sõna või väljendit ning mõelnud, on see nüüd "päris" või lihtsalt mingi ütlus, mis otse Tiktokist kasutusse võeti? Mõni sõna või väljend tuleb ja lähebki nagu suvine hittlugu, mõni teine jääb aga keelde kauemaks pidama ning jõuab sõnaraamatussegi. Vaatamegi nüüd koos, millised värsked tulijad on hiljuti jõudnud EKI ühendsõnastikku.

Üks tore uus sõna on seemneraamatukogu, mis on kõigile kättesaadav seemnete kogu, kust saab külvamiseks seemneid laenutada ning paljundatud taimede seemneid tagasi tuua. Lineaarpark on piklik avalik roheala, mis ühendab erinevaid linnaosi ja rohealasid ning mis võib kulgeda näiteks mööda jõekallast, endist raudteetammi või kõrgepingeliinide asukohta. Süstikliin on kiire ja väheste peatustega bussiliin, mis ühendab olulisi sihtkohti võimalikult otse ja kiiresti, ning paukvest on rakmeid meenutav kerge päästevest, mis täitub gaasiballoonist ja hoiab inimese veepinnal.

Lõbusad uued sõnad on veel suhteämber ja telepärl, millest esimene viitab ebaõnnestunud armusuhtele või eksimusele lähisuhtes, ning teine erakordselt heale, meeldejäävale või väärtuslikule telesaatele või teleklipile. Isanali on lihtne sõnamänguline nali, mis on tihti meelega kohmakas või piinlik, ning tööplönn on tehisintellekti abil tehtud töö, mis viimistletud väljanägemisest hoolimata ei täida oma tegelikku ülesannet.

Sõna mahlamüts võib halvustavalt kasutada poisikese, algaja või muu sellise kohta, nagu näiteks lauses "Kuigi Saksamaa mängis Euroliiga pallurite puudumise tõttu B-koondisega, polnud vastas mahlamütsid"; ja sõna lõvikonserv saab kasutada julguse, uljuse ja südikuse kohta, nagu näiteks lauses "Kui sul lõvikonservi üle on, paki asjad ja mine ise ministriks".

Mida tähendavad aga näiteks uued sõnad plaanur, romantaasia, maksesõrmus, allapuhe ja mikrojuhtima, saad mugavasti EKI ühendsõnastikust järele vaadata.