X!

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

Kirjandus
Foto: Jake Farra
Kirjandus

Kristina Koppel heitis Vikerraadio keelesäutsus pilgu EKI ühendsõnastikku jõudnud uutele sõnadele.

Kas olete viimasel ajal kuulnud mõnd uut sõna või väljendit ning mõelnud, on see nüüd "päris" või lihtsalt mingi ütlus, mis otse Tiktokist kasutusse võeti? Mõni sõna või väljend tuleb ja lähebki nagu suvine hittlugu, mõni teine jääb aga keelde kauemaks pidama ning jõuab sõnaraamatussegi. Vaatamegi nüüd koos, millised värsked tulijad on hiljuti jõudnud EKI ühendsõnastikku.

Üks tore uus sõna on seemneraamatukogu, mis on kõigile kättesaadav seemnete kogu, kust saab külvamiseks seemneid laenutada ning paljundatud taimede seemneid tagasi tuua. Lineaarpark on piklik avalik roheala, mis ühendab erinevaid linnaosi ja rohealasid ning mis võib kulgeda näiteks mööda jõekallast, endist raudteetammi või kõrgepingeliinide asukohta. Süstikliin on kiire ja väheste peatustega bussiliin, mis ühendab olulisi sihtkohti võimalikult otse ja kiiresti, ning paukvest on rakmeid meenutav kerge päästevest, mis täitub gaasiballoonist ja hoiab inimese veepinnal.

Lõbusad uued sõnad on veel suhteämber ja telepärl, millest esimene viitab ebaõnnestunud armusuhtele või eksimusele lähisuhtes, ning teine erakordselt heale, meeldejäävale või väärtuslikule telesaatele või teleklipile. Isanali on lihtne sõnamänguline nali, mis on tihti meelega kohmakas või piinlik, ning tööplönn on tehisintellekti abil tehtud töö, mis viimistletud väljanägemisest hoolimata ei täida oma tegelikku ülesannet.

Sõna mahlamüts võib halvustavalt kasutada poisikese, algaja või muu sellise kohta, nagu näiteks lauses "Kuigi Saksamaa mängis Euroliiga pallurite puudumise tõttu B-koondisega, polnud vastas mahlamütsid"; ja sõna lõvikonserv saab kasutada julguse, uljuse ja südikuse kohta, nagu näiteks lauses "Kui sul lõvikonservi üle on, paki asjad ja mine ise ministriks".

Mida tähendavad aga näiteks uued sõnad plaanur, romantaasia, maksesõrmus, allapuhe ja mikrojuhtima, saad mugavasti EKI ühendsõnastikust järele vaadata.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

13:58

Eva Koldits: teater aitab tundmatuse piire turvaliselt ületada

12:27

Indrek Koff: lemmikkirjanik on põhimõtteliselt mõttekaaslane

11:31

Erika Salumäest rääkiv mängufilm jõuab kinodesse tuleva aasta veebruaris

10:46

Kairi Look: meil on nii rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

09:10

Kontserdiarvustus | Swans. Musta luige valguses

09:02

Skulptor Anna Mari Liivrand: Ida-Euroopa on lääneeurooplaste jaoks kaardistamata maa

08:20

Kulka vaidlustas halduskohtu otsust toetusotsus üle vaadata

08:00

Keelesäuts. Isanaljast suhteämbrini

01.12

Ajaloomuuseumi uuel näitusel kohtuvad haruldased peeglid ja Liisi Eesmaa kleidid

01.12

Theatrumis esietendub Jon Fosse uus näidend "Näitemäng"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.11

Panso preemia pälvis sel aastal näitlejatudeng Alex Paul Pukk

30.11

Galerii: Tallinnas Niguliste muuseumis süüdati jõulukuusel tuled

10:46

Kairi Look: meil on nii rikkalik pinnas, et kirjutada maailmale just enda lugu

01.12

Suvise Kikumu kõrval toimub Jänedal tuleval aastal ka talvefestival

01.12

Mari Peegel: kultuuri rahastamises lihtsaid lahendusi pole

01.12

Mart Juure raamatusoovitused: Andrus Kasemaa, Muriel Spark, Gert Kiiler jt

30.11

Eeva Mägi: selleks, et luua korda ja hakata lugu jutustama, peab kõigepealt olema ürgkaos

27.11

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

01.12

Marju Lauristin: ilma kultuuriajakirjanduseta kultuur ei arene

01.12

Minu elu muutnud raamat | Sandra Saar ja "Kuu teine pool" ning "Peenar"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo