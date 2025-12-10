Keelenupp. Kui keel läheb õllest pehmeks

X!

Eesti Keeletoimetajate Liit korraldas keelenuppude kirjutamise võistluse, millest võisid osa võtta kõik huvilised. Avaldame ERR-i kultuuriportaalis valitud keelenuppe, esimese nupu keskmes on õlu.

Olles mitte just suur õllesõber, sain idee keelenupu kirjutamiseks hoopis pooleliolevast lõputööst. Kuna keskendun uurimistöös t-lõpulise ainsuse osastava kasutusele, olen viimasel ajal täheldanud, et inimestele valmistab käänamisraskusi just sõna õlu. Ka õigekirjagurmaan Kert Kask on sellele veaohtlikule sõnale tähelepanu juhtinud.

Märjukest rüübates võib ehk igaüks viivuks kõhklema lüüa: kas joon õlu või õlut? Kas proovime õlusid või õllesid? Kahtlusekübeme tekkimine on põhjendatud. Nimelt on "Eesti keele käsiraamatu" andmeil õlu üks vähestest sõnadest, mis käändub täienisti erandlikult: õlu : õlle : õlut : õlled : õllede : õllesid.

Selguse mõttes toon mõned näited. Ehkki näitelaused on minu fantaasia viljad, otsisin guugeldades, milliseid norminguvastaseid vorme otsingumootor kuvab. Selgus, et nii mõnigi internetikasutaja on seisnud dilemma ees – kas joon õlu, õllet või õlut?

Õlle on üks armastatumaid jooke maailmas. → Õlu on üks armastatumaid jooke maailmas.

Kui sõna vastab küsimusele mis?, on õige õlu. Ainsuse omastav on õlle.

Joon ainult kodumaist õlu / õllet. → Joon ainult kodumaist õlut.

Kui sõna vastab küsimusele mida?, tuleb nimetava tüvele õlu ainsuse osastavas juurde käändelõpp -t.

Õlu kõrvale sobivad soolased suupisted. → Õlle kõrvale sobivad soolased suupisted.

Sõna kõrvale nõuab selles lauses enda kõrvale ainsuse omastavas olevat käändsõna. Erandlikku vormi õlle võivad aidata meelde jätta liitsõnad: õllepood, õllesordid, õlletootjad, õllesõber.

Proovige meie alkoholivabu õlusid! → Proovige meie alkoholivabu õllesid!

Mitmuse osastava vorm sõnast õlu moodustatakse omastava tüvest ja sid-lõpust.

Kuna sõna õlu käänamine on erandlik, tasub õiged vormid meelde jätta selge peaga. Juhul, kui keel peaks õllest ikkagi pehmeks minema, võib vastumeetmena võtta ette tuntud keeleväänaja: "Anna õlu üle Ülo õe Ülle õla."

Toimetaja: Kaspar Viilup

