X!

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

Kirjandus
Kirjutamine.
Kirjutamine. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Eesti Keeletoimetajate Liit korraldas keelenuppude kirjutamise võistluse, millest võisid osa võtta kõik huvilised. Avaldame ERR-i kultuuriportaalis valitud keelenuppe, teise nupu keskmes on sõnade järejekord lauses.

Eestimaal nakkuslik sõnajärjekord levimas on. Kuna paljud ei oska sellest hoiduda, siis sellest paraku pandeemia saanud on. Nii võib teatrilaval kõlada: "Härra, teile kiri on!" Kurja juur on see, et millest iganes räägitakse, ikka kipub lause lõppu potsatama seesama sõnake: on.

Tegelikult on lause lõpus viimase sõna koht igati auväärne pjedestaal, kuhu tõstmist väärib kas mingi uus info või sisuliselt oluline sõna. Tagasihoidlik on täidab sellist rolli harva. Näiteks kui karupoeg Puhh täiesti õigustatult küsib: "Kus mu mesi on?" Enamasti teeb on aga lausetes lihtsalt argist tööd ning lauserütm hakkab lonkama, kui see taustategija põhjusetult troonile upitada.

Nakkuslikust sõnajärjekorrast saab lauseid terveks ravida äärmiselt hõlpsalt. Kasvõi järgneval moel, sõnu ümber tõstes. Eestimaal on levimas nakkuslik sõnajärjekord. Kuna paljud ei oska sellest hoiduda, siis on sellest paraku saanud pandeemia. Nii võib teatrilaval kõlada: "Härra, teile on kiri!"

Iseküsimus, et passiivsele on-verbile võiks eelistada aktiivseid tegusõnu, andmaks tekstile hoogu juurde. Näiteks nõnda. Eestimaal võtab võimust nakkuslik sõnajärjekord. Kuna paljud ei oska sellest hoiduda, siis paisus see paraku pandeemiaks. Samas mõõdutundega kasutades on-sõna ju ei häiri. Seega võib teatrilaval uhkelt kuulutada: "Härra, teile on kiri!"

Kokkuvõtteks: üldiselt jäägu on ikka lause sisse, mitte lõppu. Kui sel nakkuslikul sõnajärjekorral sabast kinni saada, siis võib loota eluaegsele immuunsusele.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

14:44

Läti Oscari-film ja kodumaine "Vari" jõuavad ETV ekraanile

14:25

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

13:56

Korea: meil ei ole mitte mingit sundust toota hitti

09:13

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl-Johan Vallgreni "Sinu aeg tuleb"

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

28.12

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

28.12

Ülevaade. Teatriaasta 2025

28.12

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.12

Ülevaade. Teatriaasta 2025

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

28.12

Uku Uusberg: ükskõik kui raske on olnud, rõõm teatrikunstist pole murdunud

08:36

Elin Kard: valimistsüklite vahele kadunud loovisikud

26.12

Ülevaade. Filmiaasta 2025

23.12

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

14:25

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

20.12

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

27.12

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

08:00

Minu elu muutnud raamat | Pamela Samel ja "Kes armastab, ei hammusta"

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo