Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

Olen märganud, et paljud noored kasutavad väga tihti ingliskeelset sõna cringe. See tähendab midagi piinlikku või ebamugavat, mis paneb end halvasti tundma. Selline sõnakasutus näitab, kuidas inglise keel mõjutab eesti keelt ja noorte slängi.

Sõna cringe kasutatakse sõnade piinlik, häbi, kohmetu või ebamugav asemel. Näiteks:

See video oli full cringe > See video oli täiesti piinlik ~ tekitas suurt piinlikkustunnet.

Ära pane mu vana profiilipilti üles, kuna see on nii cringe > Ära pane mu vana profiilipilti üles, kuna see on nii ebameeldiv ~ piinlik. See tähendab, et inimene tunneb häbi.

Kui ta üritas nalja teha, aga keegi ei naernud, siis oli tegemist cringe olukorraga > Kui ta üritas nalja teha, aga keegi ei naernud, siis oli tegemist ebamugava olukorraga.

See inimene käitus nii cringelt > See inimene käitus nii kohmetult. Ta tekitas endale ja teistele oma käitumisega ebamugava tunde.

Ingliskeelse sõna kasutamine teeb ütlemise lühemaks ja moodsamaks, kuid vahel ka vähem täpseks. Oluline on mõista, et võõrkeelsed sõnad muudavad meie väljendusviisi hägusemaks. Seepärast soovitan vahel kasutada ka eesti vasteid, et keel püsiks rikkalik ja arusaadav.