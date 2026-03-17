Keelenupp. Kas kassigile või kassilegi?

Paljud eestlased on vahel hädas liite -gi või -ki paigutamisega õigesse kohta sõnas. Meeles tasub pidada, et reegli järgi on õige panna see liide sõna lõppu, mitte keskele, kirjutavad kuuendas klassis õppivad Holger Voog ja Mattias Järvamägi keelenupus.

Kellegile ei meeldinud kontrolltööd teha > Kellelegi ei meeldinud kontrolltööd teha.

Mul ei olnud kellegiga mängida > Mul ei olnud kellegagi mängida.

Ma saan ilma kellegita hakkama > Ma saan ilma kelletagi hakkama.

Ta esines täna kellegina > Ta esines täna kellenagi.

Kui kirjutamisel läheb meelest ära, kuidas on gi- või ki-liidet õige kasutada, võib proovida selle lisada sõnale kass. Vale paigutus mõjub kohe naljakana:

Kassigile meeldis kala > Kassilegi meeldis kala.

Selle väikese nipiga saab igaüks kontrollida, kas liide on õiges kohas ja lause kõlab õigesti.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Holger Voog ja Mattias Järvamägi

