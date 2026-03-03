X!

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

Kirjandus
Tallinna noored
Tallinna noored Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kirjandus

Kokku- ja lahkukirjutamisel tasub meeles pidada, et kui omadussõnale järgneb nimisõna, kirjutatakse need enamasti lahku, kirjutab Triin Toome keelenupus.

Pühendusega koolinoortele.

Jõuluvaheaja lähenedes sooviksid niisugust aega paljud õpilased – veeta päevad (ja ööd) piiramatult helesinise ekraani seltsis. Meie põhjamaise pimeda talve juures pole see mingi ime: kooli minnes on pime, koolist tulles on pime, ka pool koolipäeva on õues hämar. Andku vähemalt helendav ekraan valgust. Iseäranis tervitatav, kui sealt kingitaks vaimuvalgust.

Kui mõelda kõige eriilmelisematele kirjutistele, mida õpilased esitavad, võib neis märgata üht kokkupuutepunkti: vaba aeg on tekstis kirjutatud kokku. Sõna vaba on aga omadussõna ja enamasti kirjutatakse omadussõna järgnevast nimisõnast lahku. Sellesama põhimõtte järgi kirjutame pime aeg, püha aeg, lumine aeg, kallis aeg jne.

Lugu muutub, kui sõna aeg ees on teine nimisõna ja saame küsida, missugune aeg see on. Sõna ekraaniaeg kokkukirjutuse kõrvale sobivad veel talveaeg, uneaeg, mänguaeg, pööriaeg, jõuluaeg jne.

Kuidas siis jääb? Olgu jõuluajal rohkem töö- ja õppimisvaba aega, st seisku sõnad vaba ja aeg teineteisest vabalt eemal. Aeg, mis seob nii noori kui vanu tundideks ekraanide külge, on ka sõnana kokku köidetud – ekraaniaeg.

Tulles tagasi pealkirjas esitatud küsimuse juurde, võime tõdeda, et ekraaniaeg ei ole ei keeles ega päris elus vaba aeg, ammugi mitte tele- või filminäitlejale.

Vaba aja õigekirjutuse kohta tasub lugeda häid juhiseid EKI keelenõuannete kogust: Soe söök, kodune töö ja vaba aeg.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:23

Paavo Järvi alustab 2028. aastast tööd Londoni filharmooniaorkestri peadirigendina

12:15

Vikerraadio e-etteütluseks saab valmistuda eelharjutust tehes

11:58

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

02.03

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

02.03

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

02.03

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

02.03

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

02.03

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.03

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

09:50

Tõnu Õnnepalu: Tammsaare on igavene vigurivänt ja naljahammas

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

02.03

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

02.03

Keelesäuts. Kas iga sõna võib solvata?

11:58

Keelenupp: Miks ekraaniaeg ei ole vaba aeg?

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo