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Keelenupp. Oh seda hektilist dekaadi!

Kirjandus
Seinakalender.
Seinakalender. Autor/allikas: Waldemar Brandt / Unsplash
Kirjandus

Kui veel hiljuti tähendas dekaad eeskätt kümmet päeva, siis nüüd leiab õigekeelsussõnaraamatust ka tähenduse aastakümme. Anett Pillmann kirjutas keelenupus, kuidas tegelik keelekasutus on muutnud nii selle kui ka sõna hektiline tähendusvälja.

Mõnikord võib sõnade sõnaraamatutähenduse meeldetuletamine mõjuda tarbetu targutamise ja tähenärimisena. Teinekord juhatab aga selline tagasiside põnevale etümoloogiaekspeditsioonile, mis aitab paremini mõista keelekorraldajate otsuseid ja ehk kujundada ka iseoma keelevalikuid.

Omadussõna hektiline (kr hektikos, ld hecticus) on olnud sajandeid kasutusel eelkõige meditsiinis ja tähendanud midagi püsivat, aeglaselt kulgevat või harjumuspärast. Tõenäoliselt jõudis just haigustunnuste kirjeldamise teel see sõna üldkeelde millelegi palavikulisele, tundmatule ja heitlikule viitavana. Inglise keeles on omadussõna hectic kujunenud omamoodi moesõnaks, tähistades nimelt rahutut, närvilist ja kaootilist olekut. Uus ÕS-ki juhatab kasutaja siinkohal Sõnaveebi, kus on omadussõna hektiline juures esimesena märgitud just inglispärane selgitus ning teisel kohal miski kestev, püsiv ja krooniline (haigus).

Mida arvata sõna hektiline üha sagenevast ja minu hinnangul hägusast (inglismõjulisest) kasutusest, mida võib näha ka eesti meedias: hektiline aktsiisipoliitika, 2020. aasta hektiline kevad, muusikute hektiline pereelu, linnaruumi hektiline areng jpm? Küllap on neis fraasides tahetud väljendada kiiret elutempot, ebakindlat olukorda ja närvilist meeleolu. Vahest olekski mõni neist valikutest täpsem, mis sest, et keelekorraldajad soosivad nüüd ka tähenduse laienemist.

Veel ühest laensõnast – dekaad –, õigemini selle tähendusest ja tarvitamisest, on viimastel aastatel juba siin-seal kõneldud ja kirjutatud. ÕS 2018-s oli selle tähenduseks märgitud 'kümme päeva', värskes ÕS-is aga on märkus "Sõnale dekaad on teiste keelte mõjul lisandunud tähendus 'aastakümme'". Inglise decade tähistab kümmet aastat, prantsuse décade ja kreeka dekas kümnest osast koosnevat. Millises kontekstis me lisaks "Dekameroni" üle arutamisele või ilmaprognoosidele seda sõna algupärases tähenduses vajame, on iseküsimus. Selguse huvides võib sellistel juhtudel siiski kaaluda sõnu kümmepäevak, kümme päeva või kümnepäevane. Kui aga räägime kümnest aastast, sobivad segasevõitu dekaadi asemele hästi omasõnad kümnend, aastakümme ja kümmeaastak.

Et tegelik keelekasutus näib sõnaraamatukeelest märkimisväärselt erinevat, leiabki 2025. aasta ÕS-ist nii mõnegi kirje juurest laienenud tähendusvälja ja/või viite Sõnaveebile. Kui hektiliseks kujuneb nende muutuste tuules keelekasutus järgmisel aastakümnel, näitab aeg.

Lisalugemist

Tiina Paet, EKI keelenõuanne: dekaad
Egle Pullerits, Keelesäuts. "Dekaad" ei tähenda kümmet aastat
Tiina Paet; Lydia Risberg, Võõrsõnade tähendussoovitused ja nende esitus üldkeele sõnaraamatus

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

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