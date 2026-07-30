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Keelenupp. Sobiv momentum vabaneda momentumiga "momentumist"

Kirjandus
Õpilane
Õpilane Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Kirjandus

Toorlaenuna inglise keelest eesti keelde jõudnud sõna momentum on eksitavalt mitmetähenduslik ja täiesti mõttetu, kuna omakeelsed lühemad on keeles juba olemas, kirjutab Erkki Luuk keelenupus.

Viimasel ajal valitseb suurem segadus sõnaga momentum, mis ingliskeelse (ja pealegi veel vigase sisuga) toorlaenuna eesti keelde trügib. Ehkki sõna on lisatud ka uude ÕS-i, tuleb nentida, et probleeme on siin mitu. Suurim neist näib olevat see, et seda kasutatakse kahes-kolmes täiesti erinevas tähenduses.

Google Translate'i väitel on inglise momentum 'hoog' ja moment 'hetk'. 2025. aasta novembris ilmunud artiklites esineb näiteks err.ee otsimootori väitel momentum portaalis vähemalt neli korda – pooltel neist tähenduses 'hetk', pooltel 'hoog' või 'pööre'.

Praegu on momentum (> õige aeg) neid tendentse kaardistada.1

Kas ka selles osas on momentum (> paras hetk) maha magatud, et ..2

Mõnel hetkel, kui meil oli juba momentum käes (> hoog sees) ja vahe väike ..3

.. viia see [patent] ise teatud faasini, et tekitada momentum (> hoog või pööre) ja huvi.4

Nagu näha, pole probleem mitte ainult toorlaenus, vaid ka selle vigases tähenduses. Toorlaenuna on momentum eksitavalt mitmetähenduslik ja täiesti mõttetu, kuna omakeelsed lühemad (ja ka muus, nt semantilise selguse mõttes paremad) vasted hetk ja hoog ning ka sama päritolu laensõna lühemal kujul – moment – on keeles juba olemas.

***

Lisalugemist: Maire Raadik, Keeleminutid. Momentum

1 https://www.err.ee/1609868304/kertu-saks-murettekitavad-nihked-kultuurivaldkonnas
2 https://www.err.ee/1609864644/siim-kallas-kritiseeris-trumpi-tegevust
3 https://sport.err.ee/1609862325/tartu-ulikool-lopetas-eurosarja-kaotusega-kodusaalis
4 https://novaator.err.ee/1609852686/professor-joude-istudes-voib-teadlane-suurfirma-kosilast-ootama-jaadagi

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Keelenupp

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