Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

Teater
Foto: Nuutrum
Teater

Nuutrum teater toob lavale Eric-Emmanuel Schmitti 2001. aastal kirjutatud näidendi "Härra Ibrahim". Loo lavastab Üllar Saaremäe, peaosa mängib Raivo E. Tamm.

Lavastus "Härra Ibrahim" jutustab läbi vana vürtspoodniku ja väikese tänavapoisi ootamatu sõpruseloo inimlikkusest ning elu põhiväärtustest.

"Nii nagu Eric-Emmanuel Schmitti triloogia üldse, räägib ta armastuse-sõpruse puudusest, otsimisest, sellest ilma jäämisest. Ja läbi selle ka äärmiselt olulistest ajatutest inimlikest väärtustest," sõnas lavastaja Üllar Saaremäe.

Ühtlasi, taustaloona, räägib tükk ka usust. "Lugu ise otseselt ei võta fookusesse erinevaid uskusid. Küll aga need tegelased on sündinud üks juudina ja teine moslemina. Ja seda, üks üht teine teist, usku on nad endaga kaasas kandnud. Vahe on selles, et üks on noor ja teine juba väga elukogenud. See ühisosa, mis leitakse erinevate religioonide pinnalt on hämmastav," lisas Saaremäe.

Vürtspoodnik Ibrahimiks kehastuv Raivo E. Tamm ütleb, et tal on oma tegelaskujuga palju ühist.

"Teha asju aeglaselt ongi õnne võti. Mulle meeldib ka teha asju aeglaselt, ma ise olen väga aeglane inimene. Ma arvasin, et see on üks pahesid, aga siit tükist tuleb välja, et see on hoopis tee õnneni," sõnas Tamm.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

