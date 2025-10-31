Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

Gustav Adolfi Gümnaasiumi koridoridest alguse saanud ansambel Meelik iseloomustab end vanasõnaga "tark ei torma", sest debüütalbumi valmimiseks kulus sama palju aega, kui kulub inimesel täiskasvanuks saamiseks.

"Meie debüütalbumiga läks aega 18 aastat, sest täpselt nii kaua läheb aega, et valmis saada maailma kõige parem debüütalbum. Me ei jäänud hiljaks, selline vaimutöö lihtsalt vajab aega. Täpsemalt, 18 aastat," muigas bändi kitarrist Rain Parve.

Albumilt leiab kümme lugu, millest kuus on varem ilmunud, sh ka 2023. aasta Eesti Laulu finaalis edukalt esinenud "Tuju", ning neli on täiesti uued.

Kõigi lugude muusika on kirjutanud Andres Kõpper, Meelik Samel, Rain Parve ja Martin Petermann, sõnad on Andres Kõpperi sulest.

Albumit esitletakse novembri lõpus Tallinnas ja detsembri alguses Tartus.