X!

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

Muusika
Meelik
Meelik Autor/allikas: Meelik
Muusika

18 aastat pärast bändi asutamist avaldas Meelik oma debüütalbumi "[Tööpealkiri]".

Gustav Adolfi Gümnaasiumi koridoridest alguse saanud ansambel Meelik iseloomustab end vanasõnaga "tark ei torma", sest debüütalbumi valmimiseks kulus sama palju aega, kui kulub inimesel täiskasvanuks saamiseks. 

"Meie debüütalbumiga läks aega 18 aastat, sest täpselt nii kaua läheb aega, et valmis saada maailma kõige parem debüütalbum. Me ei jäänud hiljaks, selline vaimutöö lihtsalt vajab aega. Täpsemalt, 18 aastat," muigas bändi kitarrist Rain Parve.

Albumilt leiab kümme lugu, millest kuus on varem ilmunud, sh ka 2023. aasta Eesti Laulu finaalis edukalt esinenud "Tuju", ning neli on täiesti uued.

Kõigi lugude muusika on kirjutanud Andres Kõpper, Meelik Samel, Rain Parve ja Martin Petermann, sõnad on Andres Kõpperi sulest. 

Albumit esitletakse novembri lõpus Tallinnas ja detsembri alguses Tartus.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:19

Galerii: EKA grupinäitus süüvib kasvamise, lagunemise ja uuenemise tsüklitesse

13:46

Uue muusika reede: Boipepperoni, Meelik, Karl Killing, Villemdrillem jt

11:52

Esmakordselt toimuval Riga Music Weekil astuvad üles ka mitmed Eesti artistid

11:35

Filmisaade "PÖFFi kaheksa ja pool" avab ukse kinokunsti homsesse päeva

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

10:06

Eesti keeles ilmus Claire Keegani kogumik "Kolmas tuli. Nii viimasel minutil"

08:25

Ansambel Meelik avaldas debüütalbumi "[Tööpealkiri]"

07:58

Karl Killing ja Villemdrillem avaldasid ühise EP "Kui tln juba magab"

07:47

Mingo Rajandi esitleb Jazzkaarel uut teost "Lady Sapiens"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

30.10

Suri lavastaja ja stsenarist Valentin Kuik

29.10

Luhats sarjast "Lühhike öppetus Eesti kultuurist": selliseid projekte ERR-il enam võimalust teha pole

30.10

Georg Otsa tütar pani mälestused isast raamatukaante vahele

10:54

Sonja Nüganen: loodetavasti see nii päris pole, et kui oled Nüganen, siis kuulud lavale

28.10

Sirje Runge: olen kunagi aasta aega ka kodutu ja rahatu olnud

30.10

Sõpruses meenutatakse hingedepäeval tänavu lahkunute loomingut

30.10

Uusberg: viimased viis aastat on linnateatri kollektiivi palju vapramaks teinud

11:34

Vaata enne tele-eetrit: Marko Reikop maitseb uues kultuurisaates jurssi

28.10

Plaadifirma Viis andis välja nullindate punkansambli Plixid muusika

30.10

"Plekktrummi" külaline on Jaan Aru

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo