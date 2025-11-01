X!

Erik Sakkov: Pantokraatorit pole kunagi raha pärast tehtud

Muusik Erik Sakkov avas kultuurisaatele "OP" ukse Pantokraatori muuseumisse, kuhu on koondatud instrumentide näol läbilõige legendaarse rokkbändi ajaloost.

"Lapsena oli see meie elu sisu, et kuskilt hankida või ise ehitada mingi pill, omal ajal sai need kõik vedelema jäetud, maha müüdud või parema vastu välja vahetatud, aga mingil hetkel tuli mul ahastus peale, kui loll võib inimene olla, et ma sain sellised asjad vedelema jätta, see on rämps, ütleme ausalt, aga meie jaoks hindamatu väärtusega," selgitas Sakkov ja lisas, et Pantokraatori muuseumi loomiseks kulus tal 23 aastat.

Kogusse kuulub nii täiesti töökorras instrumente kui ka selliseid pille, mida ta on ise kunagi üritanud ümber ehitada, mis jäid ikkagi lõpuks pooleli. "Kõik kitarrid on töökorras, sest kitarriga ei juhtu midagi, kõik süntesaatorid ja muu elektroonika saaks käima kuuajalise pingutusega, sest kõik ragiseb ja krabiseb."

"Vene süntesaatoritel pole väga häda midagi, peale selle, et neid on kohutav kasutada, need on ülirasked ning lähevad kogu aeg katki," ütles ta.

"Minu plaan on selline, et lihtsalt ise nende pillide vaatamine õhtuti pole eesmärk, vaid ma plaanin selle kogu annetada ning ma alustan Seattle'i popkultuurimuuseumis, ma saan aru, et Jimi Hendrixi kitarri näitamine on väga tore, aga näidaku ka seda, mis teisel poole raudset eesriiet toimus," ütles Sakkov.

Sakkov rõhutas, et Pantokraatorit pole kunagi raha pärast tehtud. "Selge see, et meile meeldiks saada esinemistasu, kui me kuskil mängime, aga viimane plaat on tehtud meie energia, aja ja oskustega, aega on läinud sinna aastaid ja jõukad sõbrad on aidanud seda finantseerida."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

