Rokkansambel Pantokraator avaldas albumi "Déjà vu"

Peamiseks inspiratsiooniallikaks oli bändile August Sanga 1938. aastal kirjutatud luuletus "Inimsoohämarus", mis kõlab muusikute sõnul tänases kontekstis ehmatavalt aktuaalselt ning plaadile valiti lood, mis Sanga tekstiga haakuvad. Luuletuse lugemisel tekkinud déjà vu tunne saigi albumi pealkirjaks. Plaadil kõlavad veel Juhan Liivi, Anzori Barkalaja, Veiko Belialsi ja Merca tekstid.

Plaadil peegelduvad eelkõige karjalaste, ingerlaste ja eestlaste saatused, mida sõjad on mõjutanud. "Meie plaadid on ikka olnud nagu rännak või lavastus. Nii ka seekord. See on meie viis luua midagi, mis jääb püsima ja ei lähe moest, mis loob kujutluspilte ja paneb mõtlema," räägi plaadi produtsent ja bändi asutajaliige Erik Sakkov.

"Seekord tahame oma muusikaga puudutada teemat, mis meid kõiki seesmiselt närib – selleks on sõda. Olgem ausad, meil kõigil on naaberrahva järjekordse rünnaku pärast närvid läbi, aga kust ja kuidas inimene selles olukorras lootusekiirt otsida võiks? Pantokraator on alati uskunud, et suurim ime on luua midagi eimillestki. Meie teekond pole olnud sile, aga ta on olnud sirge, sest eesmärgiks pole kunagi olnud kuld ja kard. Me loome, sest see on meie kirg ja rõõmu allikas."

Väikerahvaste teemaatika puudutab Erik Sakkovit väga isiklikult. "Olen teise maailmasõja põgenike lapselaps. Minu vanaisa Mikko Vainikka oli pärit Ingerimaalt ja vanaema Maria Karjalast. Eestis leidsid toona paljud soomlased varjupaiga ja need lood puudutavad üllatavalt paljusid Eestimaa perekondi," ütles Sakkov. "Täna pakuvad eestlased jälle varju ja kaitset, seekord Ukraina sõjapõgenikele. Déjà vu!"

Sakkov on ühtlasi vähiravifondi nõukogu esimees ja kogu plaadimüügitulu annetatakse vähiravifondile Kingitud Elu. "Iga ostetud plaat tähendab, et kellegi elu saab jätkuda, ka albumi sõnumi kontekstis on see ülioluline," rõhutas ta.

Värske album on ühtlasi esimene osa Pantokraatori plaaditriloogiast. Triloogia teine plaat saab olema pühendatud William Shakespeare'i sonettidele ja see on plaanis avaldada 2026. aastal. Kolmas plaat pühendatakse taas Eesti luulele ja see ilmub 2027. aastal.

Pantokraatori koosseisu kuuluvad Taavi Peterson (vokaal), Elmar Liitmaa (kitarr), Henno Kelp (bass), Roland Puusepp (trummid) ja Erik Sakkov (süntesaatorid).