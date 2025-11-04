Maarja Vaino avaldas raamatu Viivi Luige loomingust

Raamatu kümme peatükki keskenduvad erinevatele motiividele Viivi Luige loomingus ja toovad esile Viivi Luigele iseloomulikud märksõnad ja elutunnetuse. Teemade hulgas on näiteks lõhnade roll kirjaniku teoses, metsa ja puude tähendus, ihu, vere ja kontidega seonduv.

"Viivi Luige elujõu poeetika" on Vaino kolmas ühe kirjaniku poeetikale pühendatud teos, varasemad on "Tammsaare irratsionaalsuse poeetika" ning "Mati Undi hämaruse poeetika".

Kultuuriajakirjanik Joonas Hellerma ütles, et Maarja Vaino toob oma uues raamatus muuhulgas välja, et Viivi Luige loomingus on peidus elujõud ja sügav naer, mis on hästi tabatud tõde kirjaniku loomingust. "Kindel on see, et Viivi Luik pole nendes äratundmistes üksinda, sest inimese naerus on hingepeeglit näinud nii mõnigi maailmakirjanik."