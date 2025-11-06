Kelli Gedvili ja Maarja-Liis Mölderi näitusel põimuvad kunst, luule ja eestlaste läbielamised

Kirjanduslikul näitusel põimuvad luule, kunst ja eesti inimeste isiklikud läbielamised tervikuks, mida raamib Anton Hansen Tammsaare "Tõde ja õigus". Teose esimese osa ilmumisest saab peatselt 100 aastat.

"See on ülipäevakajaline teos, sest hästi palju, ka minuealistelt, kuuleb suhumist, et see on üks vana maaparanduse raamat, aga nagu Indrek isale viiendas osas ütles, siis maad ja metsad on tundmatuseni muutunud, aga inimene on ikka seesama," rääkis kirjanik Maarja-Liis Mölder.

Autorid vastavad sajandivanuse tüviteksti tegelastele ja teemadele omaenda pliiatsi, pintsli, kommentaaride ja küsimustega.

"Maaliseeriaga olen toonud paralleele ja soovinud luua vanemaid noppeid ning kaasaegseid sümboleid," sõnas Kelli Gedvil.

Interaktiivne murekaev ja vaimse tervise töötoad pakuvad külastajatele kunstielamuse kõrval ka praktilist tuge iseenda ja lähedase hoidmiseks.