"Plekktrummi" külaline on vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi

Katri Aaslav-Tepandi
Katri Aaslav-Tepandi Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR
Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on 10. novembril vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi.

Äsja ilmunud raamatus "Rännakud valguse maastikel. Elu puudutusi" ütlevad autorid, et elu põhiküsimustest saab korraga rääkida ainult ühe või väga väheste inimestega, sest inimene avaneb üksinda. Kuidas õppida kuulama teist inimest? "Plekktrummi" külaline on raamatu üks autoritest, vaimulik ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi.

"Plekktrumm" on ETV eetris esmaspäeval, 10. novembril kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma. 

Toimetaja: Karmen Rebane

