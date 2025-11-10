PÖFF-i raames jõuab Eestisse näitleja Simon Pegg

Pimedate Ööde filmifestivali külastab sel aastal ka näitleja Simon Pegg. 12. novembril toimub temaga ka avalik kohtumine, kus ta räägib Eesti publikule oma karjäärist.

Simon Pegg on üles astunud filmides nagu "Võimatu missioon", "Star Trek", "Valusad võmmid", "Paul", "Maailmalõpu pubi", "Hectori õnneotsingud" ja "Terminal" Tema läbilöök saabus 2004. aastal Edgar Wrighti filmiga "Shaun ja zombid". Kokku on Pegg oma 30-aastase näitlejakarjääri jooksul mänginud rohkem kui sajas filmis ja telesarjas.

Oma karjäärist räägib ta 12. novembril kell 17 Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Sirius toimuval kõigile avatud kohtumisel, kus saab vastuse ka küsimus, miks ta PÖFF-ile tuleb. Vestlust juhib filmiajakirjanik Andrei Liimets.