Eeva Mägi: Mo-liikumine lubab teha vaba ja muutuvat filmi

Kaks aastat tagasi valmis Eeva Mägi esimene täispikk mängufilm "Mo Mamma". Värske linalugu "Mo Papa" kannab küll sarnast nime, kuid režissööri sõnul on lood nii sisuliselt kui ka vormiliselt täiesti erinevad.

Nädala lõpus PÖFF-i "Kriitikute valikute" võistlusprogrammis esilinasuva filmi keskmes on Jarmo Reha kehastatud Eugen, kes on äsja vabanenud vanglast, kus ta veetis kümme aastat oma noorema venna surma põhjustanud traagilise õnnetuse eest. Uuesti vabaduses üritab ta mineviku varjude kiuste elu uuesti üles ehitada.

Kaht filmi ühendab laiem loomemeetod, mida režissöör nimetab Mo-liikumiseks.

"Need on väikese eelarvega. Tihti pole väikese eelarve põhjus see, et ma tahaks väikese eelarvega teha, aga praegune rahastussüsteem on üles ehitatud niiviisi, et see eeldab, et kõik oleks põhjalikult üles ehitatud ja ideaalselt paketis näha. See aga ei käi kokku meie Mo-liikumise loomemeetodiga. Meile meeldib vaba, ilma stsenaariumita, ilma kirjapandud stsenaariumita, sest meil on stsenaarium, aga see on meie kõigi peas ja see on pidevas muutumises," avas Mägi.

See meetod annab režissööri sõnul võimaluse näitlejatel minna väga vabalt karakterisse ja ise kogu aeg karakterina panustada sellesse, kuhu lugu hakkab suunduma.

Näitleja Ester Kuntu ütles, et mõne sõnaga on protsessi keeruline kokku võtta, kuna see oli väga spetsiifiline ja huvitav töö.

"Väga sügav eeltöö peab olema karakteriloomel. See kõik on enne võttesse minekut. Võttel olles oleme ainult tegelaskujus, seal ei ole väga palju mõistuslikku arutelu, vaid kõik on intuitsiooni pealt ja hästi tegelase kaudu. Mängimine on minu jaoks põhiliselt kokkusaamine," kirjeldas Kuntu.

"Mo Papa" jõuab kinolevisse detsembri alguses, juba on Eeva Mägil töös ka uus film "Mo Amor".