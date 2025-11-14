X!

Rute avaldas debüütalbumi "Lover"

Muusika
Rute
Rute Autor/allikas: Rute
Muusika

Rute, neljaliikmeline ansambel eesotsas Rute Trochynskyiga avaldas neljapäeval debüütalbumi "Lover".

"Minu esimene laps on maailma sündinud, olen teda pikalt südames kandnud ning nüüd on ta teie. Hoidke teda hellalt," ütles bändi eestvedaja Rute Trochynskyi. "Meie jaoks oli tähtis kirjutada album, mis elaks ja hingaks kui terviklik teos," lisas ta.

Bändi sõnul on "Lover" kui ühe loo üheksa peatükki, millest igaüks mõjub kui fragment pikemast pihtimusest, mis mõnikord hiilgab nagu armastuskiri, teinekord toimib kui palve.

Trochynskyi kõrval tegutsevad bändis veel kitarrist Franz Königswieser, bassist Alec Aleksejeva ja trummar Egert Käesel, kes kõik on ka albumil kõlava muusika autorid. Lugude sõnad kirjutas Trochynskyi.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

