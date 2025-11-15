X!

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

EKKM-is avati grupinäitus
Reedel avati EKKM-is Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liidu (ENKKL) grupinäitus "Koos on soojem", mis uurib sisult ja vormilt koos töötamise, olemise ja kokkuhoidmise eri tahke.

Näituse raames usaldatakse muuseum kuuks ajaks 31 noore kunstniku hoolde, kes "kaaperdasid" nii EKKM-i näituseruumid, publikuprogrammi, kommunikatsioonikanalid kui ka fassaadi. 

Loosung "Koos on soojem" on ENKKL-i saatnud algusest peale – nii sõbraliku tervituse ja hüvastijätuna kui ka millegi märksa sügavamana. Kokkuhoidmine kui kunsti toetav tava iseloomustab kõiki liidu seniseid tegemisi. Ka grupinäitusel "Koos on soojem" on fookus koostööl ja -loomel. Liidu liikmed on loosi teel jagunenud gruppidesse ning EKKM-i kolmel korrusel tuleb näitamisele kaheksa uut kollektiivselt loodud kunstiteost.

Ühiselt korraldatud mastaapne näitus avati pressikonverentsiga. Näituse vältel leiavad aset performatiivsed tuurid, kultuuripoliitiline duell, Tallinna linna koalitsioonileppe muudatusettepanekute töötuba, Armastuse Kabineti pidu kõigile innu kaotanud vallalistele, ühislugemised ning lõppakordina viktoriin. 

Osalevad kunstnikud: Karl Joonas Alamaa, Karola Ainsar, Kärt Heinvere, Irma Holm, Erik Hõim, Kadri Joala, Saara Liis Jõerand, Liisa-Lota Jõeleht, Katariina Kesküla, Kärt Koppel, Nele Kurvits, Johannes Luik, Elisa Margot Winters, Loora Kaubi, Marto Mägi, Daria Morozova, Katariin Mudist, Anna Ovtšinnikova, Kertu Rannula, Johanna Reinvald, Mia Maria Rohumaa, Raahel Rüütel, Inessa Saarits, Lisette Sivard, Sonja Sutt, Annabel Tanila, Aimur Takk, Margaret Tilk, Elo Vahtrik, Nelli Viisimaa, Rebeca Žukovitš.

Näitus on avatud 14. detsembrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Galerii: EKKM-i uus grupinäitus uurib kokkuhoidmise eri tahke

