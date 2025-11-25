Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

Ühel päeval saab Agnès telefonikõne politseist: just leiti tema tädi Colette'i surnukeha. Agnès on veendunud, et tegemist peab olema eksitusega, sest tädi Colette suri kolm aastat tagasi. Kuid surnukeha juurest on leitud Colette'i isikutunnistus koos Agnèsi telefoninumbri ja temale adresseeritud viimaste soovidega.

Agnés naaseb oma lapsepõlvekoju, väikesesse Burgundia linna, et veidrasse olukorda selgust tuua. Kes too surnud naine tegelikult on? Ja kui ta on tõepoolest Colette, siis kes on maetud surnuaeda tema nimega hauda?

Valérie Perrin on üks viimaste aastate enim müüdud ja tõlgitud prantsuse kirjanikke, kellelt on eesti keeles ilmunud romaanid "Lilledele värsket vett" (2022), "Pühapäeva rüppe unustatud" (2023) ja "Kolm" (2024).

"Minu kallis tädi" ilmus Tänapäeva "Punase raamatu" sarjas, teose tõlkis Reti Maria Malva.