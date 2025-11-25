X!

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

Kirjandus
Valérie Perrin
Valérie Perrin Autor/allikas: Picture Alliance / Rocco Spaziani
Kirjandus

Kirjastus Tänapäev andis välja prantsuse kirjanik Valérie Perrini uue romaani "Minu kallis tädi". Varem on temalt eesti keeles ilmunud kolm romaani.

Ühel päeval saab Agnès telefonikõne politseist: just leiti tema tädi Colette'i surnukeha. Agnès on veendunud, et tegemist peab olema eksitusega, sest tädi Colette suri kolm aastat tagasi. Kuid surnukeha juurest on leitud Colette'i isikutunnistus koos Agnèsi telefoninumbri ja temale adresseeritud viimaste soovidega.

Agnés naaseb oma lapsepõlvekoju, väikesesse Burgundia linna, et veidrasse olukorda selgust tuua. Kes too surnud naine tegelikult on? Ja kui ta on tõepoolest Colette, siis kes on maetud surnuaeda tema nimega hauda?

Valérie Perrin on üks viimaste aastate enim müüdud ja tõlgitud prantsuse kirjanikke, kellelt on eesti keeles ilmunud romaanid "Lilledele värsket vett" (2022), "Pühapäeva rüppe unustatud" (2023) ja "Kolm" (2024).

"Minu kallis tädi" ilmus Tänapäeva "Punase raamatu" sarjas, teose tõlkis Reti Maria Malva.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:43

Janno Põldma Lotte filmidest: me ei lase ennast kellelgi mõjutada

14:19

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

14:07

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

14:03

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

13:57

Tallinnas esineb tuleval aastal taas Gogol Bordello

13:43

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

13:31

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

13:28

Mudlum: kibestumus ja tüdimus kirjutamise vastu läheksid ära siis, kui ma vahepeal puhata saaks

11:17

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

09:30

Tiina Lokk: mehed vihkasid pärast "Regina" vaatamist Kaljo Kiiska

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.11

Suri saksa näitleja Udo Kier

11:17

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

24.11

Toompere lavastusest "Caligula": aeg oli selle materjali lavale toomiseks jälle küps

13:43

Robert Annuse lavastust "Big Mother" süüdistatakse plagiaadis Uuendatud

24.11

Galerii: Viimsi Artiumi tünnigaleriis kohtab pea 50 Eesti naiskunstniku loomingut

23.11

Aivar Kulli ajalootund. Betti Alver ja Heiti Talvik

24.11

Betti Alveri kirjanduspreemia pälvis Johanna Roos

24.11

Aasta muuseumisõbraks valiti Reet Linna

24.11

Renate Keerd: inimene on lõpmatu uurimisobjekt ja varasalv

23.11

Rain Rannu: filminduses ei ole kunagi liiga hilja alustada

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo