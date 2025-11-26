X!

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

Teater
Foto: Kristel Zimmer
Teater

Von Krahli teatris esietendub neljapäeval Juhan Ulfsaki lavastus "Tagasiside", mis räägib protesti võimalikkusest ja võimatusest.

Lavastus koosneb argistest ja olmelistest olukordadest, põimitud Hamleti igavikulise küsimusega, kas olla või mitte olla. Lavastaja Juhan Ulfsaki sõnul peetakse "Hamletit" põhjusega maailma üheks tähtsamaks näidendiks.

"On üks tekst, millele olen ammu mõelnud: Heiner Mülleri "Hamletmaschine". [See on] 70-ndatel kirjutatud üks väga eriline üheksaleheküljeline näidend. Ma ei julgenud seda kohe alguses noortele tuua, see on üsna tume tekst, aga tegelikult nii labaselt kui see ei kõla, siis küsimus, kas olla või mitte olla, haakus meie taotlusega," rääkis Ulfsak "Aktuaalses kaameras".

Lavastus "Tagasiside" mängib teatri ja argielu, võimatu ja võimaliku piirimaal. Tükk sündis Von Krahli teatri trupi koosloomel.

"Me istusime suve lõpus laua taha maha ja mõtlesime, mis hingel on, millest tahaks rääkida. Hakkasime protesti kui ühiskondliku tagasisidestuse vormist minema ja mingi hetk jäime selle tänavapildi juurde. Tegelikult ongi väga paljud asjad sellest tänava motiivist sündinud. Niimoodi punusime asja kokku," kirjeldas näitleja Liisa Saaremäel.

Tänavapildis põimuvad igapäevased olmelised arutelud ja stseenid mässu protestileekidega.

"Meid on inspireerinud mässud, mis on toimunud, aga ka mässud, mis ei ole toimunud. Ehk siis mässu võimalikkus, aga ka võimatus," lausus Saaremäel.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

18:53

Katrin ja Peeter Pere ühisnäitusel kohtuvad putukad ja värviküllased tekstiilid

18:49

Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

17:02

Havryil Sydoryk annab esimese avaliku kontserdi pärast "Klassikatähtede" võitu

16:51

Tallinnas esineb Ateena alternatiivse popmuusika produtsent Evita Manji

16:46

Eesti Kontserdi uus juht: kaebamise asemel tuleb mõelda, mida olemasolevaga saab teha

13:47

Anu Allas avaldas kirjanike liidu romaanivõistlusel kolmanda koha pälvinud romaani

11:30

Mirko Rajas: mind puudutas igatseva isa ja tema poja käestlibisev suhe

11:12

Sinefiil | Ameerika indie ilmutab ennast auhinnahooaja eel jõuliselt

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

09:29

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:29

MUBA direktor Timo Steiner lahkub ametist

25.11

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

09:39

Tuleval aastal annab Tallinnas regiooni ainsa kontserdi Kings of Leon

25.11

Annely Peebo: minu jaoks oli väljakutse laulda Silva rolli eesti keeles

25.11

Anna Hintsi täispikk mängufilm "Must karvane elukas" pälvis Torinos arenduspreemia

24.11

Suri saksa näitleja Udo Kier

25.11

Eesti keeles ilmus menukirjanik Valerie Perrini uus teos "Minu kallis tädi"

25.11

Vernissage'i kunstigalerii sügisoksjonil müüdi 110 teost

08:12

Martin Algus: raamatut ei asenda mitte miski

25.11

Viljandi pärimusmuusika festival kuulutas välja esimesed artistid

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo