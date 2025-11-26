Von Krahlis esietendub Juhan Ulfsaki lavastus protesti võimalikkusest ja võimatusest

Lavastus koosneb argistest ja olmelistest olukordadest, põimitud Hamleti igavikulise küsimusega, kas olla või mitte olla. Lavastaja Juhan Ulfsaki sõnul peetakse "Hamletit" põhjusega maailma üheks tähtsamaks näidendiks.

"On üks tekst, millele olen ammu mõelnud: Heiner Mülleri "Hamletmaschine". [See on] 70-ndatel kirjutatud üks väga eriline üheksaleheküljeline näidend. Ma ei julgenud seda kohe alguses noortele tuua, see on üsna tume tekst, aga tegelikult nii labaselt kui see ei kõla, siis küsimus, kas olla või mitte olla, haakus meie taotlusega," rääkis Ulfsak "Aktuaalses kaameras".

Lavastus "Tagasiside" mängib teatri ja argielu, võimatu ja võimaliku piirimaal. Tükk sündis Von Krahli teatri trupi koosloomel.

"Me istusime suve lõpus laua taha maha ja mõtlesime, mis hingel on, millest tahaks rääkida. Hakkasime protesti kui ühiskondliku tagasisidestuse vormist minema ja mingi hetk jäime selle tänavapildi juurde. Tegelikult ongi väga paljud asjad sellest tänava motiivist sündinud. Niimoodi punusime asja kokku," kirjeldas näitleja Liisa Saaremäel.

Tänavapildis põimuvad igapäevased olmelised arutelud ja stseenid mässu protestileekidega.

"Meid on inspireerinud mässud, mis on toimunud, aga ka mässud, mis ei ole toimunud. Ehk siis mässu võimalikkus, aga ka võimatus," lausus Saaremäel.