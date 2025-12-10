Plaadifirma Funk Embassy andis välja topeltalbumi Marju Kuudi 70ndate loomingust

Värskele topeltalbumile "Üksi, kuid vabana" on jõudnud 22 pala, mille hulgas on nii tuntumaid Marju Kuudi lugusid kui ka selliseid, mis jäid muusiku enda hinnangul juba tol ajal varjule ega pälvinud piisavalt tähelepanu.

Funk Embassy plaadfirma lähtus seda albumit koostades aga suures osas Kuudi enda ettepanekutest, millised lood plaadile jõuda võiksid, põhirõhk läheb siin just 1970. aastate loomingule, mida nimetatakse ka nii-öelda "Marju Kuudi" faasiks.

"Meil oli mitmeid projekte enne tehtud juba, mille käigus saime Marju Kuudiga headeks sõpradeks ja tema andis meile üle lood, mida ta tahtis plaadile, esialgu oli plaan seda teha koos, aga kahjuks see välja ei tulnud ja Marju lahkus meie seast lahkus," ütles plaadifirma esindaja Ingvar Kassuk ja lisas, et kui tavaliselt peavad nad ise lugusid plaadi jaoks valima, siis siin oli teisiti. "Meil olid Marju Kuudi antud lood, need lood talle meeldisid, neid tema soovis plaadile ja need me panime plaadile."

Värske kogumikalbumiga lükatatakse plaadifirma esindajate sõnul ümber ka eksiarvamus, justkui Marju Kuudile poleks meeldinud tema enda kuuekümnendatel ja seitsmekümnendatel salvestatud muusika. Plaadifirma esindaja Henrik Ehte hinnangul oli asi rohkem selles, et Marju Kuudile ei meeldinud olukord, kui tal puudub loomingu ja tema ümber toimuva üle kontroll. Kogumikule jõudnud lood on seega saanud küll värskenduskuuri, aga Kuudi juhiseid järgides.

"Marjule meeldis see, kui muusika ei ole tagaplaanil ja vokaal esiplaanil ehk see vana estraadimuusika valem, kus laul on ees ja kuskil taga kõlab orkester, ta tahtis seda muuta," selgitas Ehte ja lisas, et Kuut tahtis rohkem kuulda bassi, trummi ja teisi pille. "Ta andis need juhised ja nende järgi me toimetasime, lõpptulemus on soe ning originaalilähedane, aga siiski Marju visiooni arvesse võttev."