X!

Maria Listra: näen iseennast natuke nagu Šveitsi taskunuga

Muusika
Video: KlassikaraadioFoto: Gea Kumpel
Muusika

Sopra Maria Listra rääkis kultuurisaates "Delta" armastusest loojutustamise vastu ning sellest, kuidas ta näeb ennast lauljana mitmekülgsena nagu Šveitsi taskunuga.

Maria Listra tervitas eile koos kitarrist Paul Danieliga kahe jõululooga presidendipaari, et Kadrioru lossi kuuse kõrval natuke jõulumeeleolu ja -atmosfääri tekitada. Nad esitasid Sibeliuse "Ei au, ei hiilgust" ja Olav Ehala "Jõuluinglit", et autorite juubeleid tähistada.

"Mina iseennast wagneriaanina ei näe, Wagner on praegu kellelegi teisele. Kõik on aga võimalik seni, kuni see narratiiv mind kutsub. Ma natuke näen iseennast nagu Šveitsi nuga, et tal ei ole kõige parem kruvikeeraja, aga temaga saab igasugu asju väga veenvalt teha," sõnas Listra. "Mulle lihtsalt meeldib olla lugude jutustaja, ma arvan, et ma olen hea ja pädev jutustaja. Mulle meeldib seigelda ja leida inspiratsiooni eri kohtadest," lisas ta.

Listrat ootab ees ülesastumine Händeli galal. "Händeli juures hoiab mind see rõõm, lust ja mängulisus. Ma ei saa kunagi öelda, et Händel oleks mu kõige lemmikum helilooja, aga ma kogu aeg põrkun sinna tagasi, sest seal on mingi tohutu elurõõm ja energia," tõdes ta.

Händeli galal on tema esituses kolm Kleopatra aariat ja "Lascia ch'io panga". "See on väga ilus ja eripalgeline valim Händelit," ütles Listra. Ta leidis, et mingisugune ümberkehastumine kontserdil toimub. Nii nagu etenduses ta aga lae all rippuda ei saa. "Ma mingit misanstseeni ei tee, aga tajun, et seal mingi kehastumisenergia on sees. Instrumentalistidega tekib hea lähedane kontakt. Teatrilaval ma ju kuulen, aga ei näe neid,' sõnas ta.

Lisaks Listrale on Händeli galal veel solist Ray Chenez. "Me saame inimestena nii hästi läbi. Ma ei ole vist nii kõrget kontratenorit elusast peast kunagi kuulnud. Fantastiline kolleeg, kellega neid ideid põrgatada," lausus ta.

"Estonia kontserdisaal tekitab minule isiklikult väga koduse tunde, sest lapsena käisin emaga seal tihti kaasas. Mäletan, kui istmed olid punase, mitte sinise sametiga. Mäletan seda lõhna ja lühtrite lampide lugemist," tõdes ta.

Listra sõnul on seal hea laulda. "Ma pole seal kunagi varem barokkrepertuaari laulnud, mind üllatas see, kui mõnusasti see saali akustika neid võimalusi annab," rääkis ta.

"Ma olen väga püsimatu mõttega inimene. Kuna sel aastal on minu suur avastus Eduard Tubina looming, siis otsustasin, et mu sügis-talve projekt on tutvuda süvitsi Tubina sümfooniatega. Kui ma saaksin ennast kirjeldada, siis ma olen kõige enam sümfonist. See on minu jaoks elumuutev kogemus," leidis ta.

Praegu on ta kümnest sümfooniast peaaegu kõik läbi kuulanud. "Tubina teine sümfoonia on minu jaoks nii mastaapne leid, et ma otsustasin, et ma pean mingi hetk endale selle partituuri tellima," sõnas ta. "Eduard Tubin Alatskivilt sündis, kasvas, käis karjas ja siis kirjutas teise sümfoonia. See sümfoonia on minu jaoks võrdeline ükskõik millise sümfoonilise repertuaariga maailmas. Mind raputas see nii väga, et midagi minu jaoks muutus," tõdes Listra. "Mul on olnud muusikalises mõttes väga avardav ja ilus aasta," lisas ta.

Toimetaja: Eneken Rätsep

Allikas: "Delta", saatejuht Miina Pärn

Samal teemal

Kontserdisari

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

08:37

Maria Listra: näen iseennast natuke nagu Šveitsi taskunuga

11.12

Galerii: Peeter Laurits avas näituse "Triksterid taasmetsastavad Eedenit"

11.12

Marko Mäetamm: kunstnikul on alati ruumipuudus

11.12

Vilen Künnapu esitleb ARS-i projektiruumis uusi suuremõõtmelisi maale

11.12

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

11.12

Pildid: Klassikaraadio kontserdisarjas "Viis laulu" esinesid Priit ja Marion Strandberg

11.12

Keelenupuvõistluse parimad tööd jõuavad ERR-i kultuuriportaali

11.12

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

11.12

Camera Erotica lõpetab sügishooaja Maja Ray Borga intiimse dokfilmiga

11.12

Arvustus. "Murdja": hotellituba kahele, üksildasel planeedil

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.12

Galerii: balletitantsija ja koreograaf Tiit Härm saadeti viimsele teele

10.12

Märt Pius toob linnateatris lavale pastorit raputava usukriisi

11.12

Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti

11.12

Tiia Teder pälvis Poola riigilt Maria žaboo

10.12

Richard-Erik Järvi: Warneri liitumine Netflixiga on kinodele suur murekoht

11.12

Rakvere Teatris esietendub pingelisi peresuhteid lahkav "Sügissonaat" Uuendatud

11.12

Purga: kohalike omavalitsuste panus riigiteatritesse tuleks üle vaadata

11.12

Arvustus. "Murdja": hotellituba kahele, üksildasel planeedil

11.12

"Plekktrummi" külaline on Juhan Ulfsak

09.12

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo