Keelesäuts. ÕS 2025

Kauaoodatud "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025" ilmus nüüd detsembris, identselt nii raamatuna kui ka veebis. See sisaldab kirjakeele norminguid, selgitusi ja soovitusi. Ühena kirjakeele normi alustest kehtib ÕS 2025 alates 1. jaanuarist 2026 ning püsib muutumatul kujul järgmise väljaandeni (seega eeldatavalt ligi 7 aastat). Niisamuti ei täiendatud eelmist, 2018. aastal ilmunud ÕS-i ega selle eellasi.

Kahe ÕS-i ilmumise vahepeal on möödunud seitse aastat – keelde on tulnud palju uusi sõnu ning normingute ehk õigekirja ning käänamise-pööramise üldpõhimõtete üle otsustav Emakeele Seltsi keeletoimkond on vastu võtnud kümmekond uut otsust. Need otsused on ÕS 2025-s kajastatud, ent otsused, mis tehakse pärast just ilmunud ÕS-i, saavad kättesaadavaks mujal – neid ei saa ÕS-i lisada selle fikseeritud formaadi tõttu. Küll aga saab nende otsustega kursis olla toimkonna kodulehel ning veebipõhises EKI ühendsõnastikus (mis asub keeleportaalis Sõnaveeb).

Üks näide sõnavarast, mida uus ÕS erinevalt eelmisest sisaldab, on seotud 2020. aastal lahvatanud koroonapandeemiaga. Kui ÕS 2018 sisaldab kaht koroona-homonüümi: üks lauamängu ja teine gaaslahenduse tähenduses, siis ÕS 2025-s on lisaks nendele ka haiguse tähenduses homonüüm ning rikkalikult muud sõnavara, sh koroona-aasta, koroonapass ja koroonavaktsiin.

Eraldi juhime tähelepanu sellele, et ÕS-i sõnavalik on üksnes väga väike osa kõigist (potentsiaalsetest) eesti keele sõnadest – siia mahtus näiteks kolm korda vähem sõnu, kui on pidevalt täienevas EKI ühendsõnastikus, kuhu samuti ei mahu ära kogu eesti keele sõnavara – vähemalt niipea mitte (ÕS-is on 60 000 märksõna, vrd EKI ühendsõnastikus on 180 000 märksõna). Niisiis: ÕS-ist puudumine ei tähenda, et sõna pole olemas, veel vähem tähendab see sõna keelamist. Kui sõna või tähendust ÕS-is ei ole, siis tuleb lihtsalt vaadata teisi allikaid.

ÕS 2025-t on koostatud avalikult kõigi silme all: see, mis uude ÕS-i tuleb, on alates 2019. aastast näha olnud keeleportaalis Sõnaveeb. Tänu sellele on ÕS-i koostajad saanud keelekasutajatelt, sh õpetajatelt ja keeletoimetajatelt, väärtuslikku tagasisidet. ÕS 2025 veebilehel saab edaspidigi tagasisidet anda, ent muudatusi ÕS-is teha ei saa, nii et uut või täiendatud infot näeb EKI ühendsõnastikust, mis on samuti kooskõlas kirjakeele normiga. ÕS 2025-ga käsikäes käib ka veebipõhine õigekeelsuskäsiraamat EKI teatmik, kus on laiemad õigekirjareeglid ja muu info keele kohta, mis pole sõnaraamatu osa.

Head ÕS 2025, EKI teatmiku ja EKI ühendsõnastiku kasutamist!