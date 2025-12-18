"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra

Leidub muusikat ja lavarolle, mis võivad muuta elu. Millised need on ja mismoodi neid ära tunda? "Plekktrummi" jõulusaate külaline on tänavusel Arvo Pärdi sünnipäeva-aasta kontserturneel USA-s Carnegie Hallis debüteerinud ja hea vastuvõtu osaliseks saanud laulja Maria Listra.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris 22. detsembril kell 22.00. Saatejuht on Joonas Hellerma.