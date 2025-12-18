"Plekktrummi" jõulusaates on külas Maria Listra
22. detsembril on kultuurisaates "Plekktrumm" külas laulja Maria Listra.
Leidub muusikat ja lavarolle, mis võivad muuta elu. Millised need on ja mismoodi neid ära tunda? "Plekktrummi" jõulusaate külaline on tänavusel Arvo Pärdi sünnipäeva-aasta kontserturneel USA-s Carnegie Hallis debüteerinud ja hea vastuvõtu osaliseks saanud laulja Maria Listra.
"Plekktrumm" on ETV2 eetris 22. detsembril kell 22.00. Saatejuht on Joonas Hellerma.
