X!

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

Kirjandus
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kirjandus

2. jaanuaril, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval kuulutas Eesti Rahvuskomitee koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Luunja vallavalitsusega välja luuletaja nimelise kultuuri- ja kirjandus auhinna laureaadid, kelleks on tänavu kirjandusteadlane Janika Kronberg ja luuletaja Reijo Roos.

Visnapuu auhinnale esitati 2025-2026 konkursil kokku neliteist kandidaati
USA-st, Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist ja Eestist. Kandidaate oli
ilukirjanduse, visuaalkultuuri, poliitika, muusika ja kultuuriteaduste
valdkonnast.

Žürii töötas koosseisus kirjandusteadlane ja kirjanik Epp Annus (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja), luuletaja Jürgen Rooste (Eesti Kirjanike Liidu esindaja) ja Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi (Luunja valla esindaja).Žürii oli otsuses üksmeelne.

Elutöö auhinna pälvinud Janika Kronberg on kirjandusteadlasena uurinud ja käsitlenud peamiselt Teise maailmasõja järgset eesti pagulaskirjandust – kirjandust, mis oma ilmumisajal oli suuremale osale kodumaistest lugejatest kättesaamatu ning millel ka juhuslikult Eestisse jõudnuna puudus tegelik retseptsioon.

Kronbergi käsitlus ei ole kunagi pelgalt akadeemiliselt distantsilt kirjutatud kirjanduslugu. Proovides mõista ja kogeda sama, mida tema käsitletavad kirjanikud aastakümneid varem, on ta lisaks põhjalikule arhiivitööle rännanud ka füüsiliselt oma käsitletavatega samadel radadel – näiteks Karl Ast-Rumori jälgedes Marokos ja Karl Ristikivi jälgedes Kreekas.

Kronberg on juhtinud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonda ning olnud ajakirja Looming peatoimetaja.

Väljapaistva noore autori auhinna pälvis Reijo Roos (snd 2003), kes on Soome-Eesti silla ehitaja. Keskkooliõpilasena pani ta kokku soometeemalise kakskeelse luuleantoloogia "Sinisild/Sinisilta" (2020), järgmisel aastal rajas ta ühenduse Kirjanike Liidu Noored ning algatas peagi ka selle iga-aastase almanahhi "Grafomaania".

2023. aastal ilmunud Roosi teine autoriraamat "Tere kas tohib / tere kas võisõ" on juba kolmkeelne kogu, mis sisaldab värsse eesti, võro ja soome keeles.

Auhinnale olid tänavu nomineeritud veel Helga Merits, Juhani Salokannel ning Jaak Treiman.

Henrik Visnapuu nimeline kirjanduspreemia loodi USAs 1952 ja seda anti välja kuni aastani 2007. Seejärel tegevus katkes auhinnafondi loonute surma tõttu. ERKÜ taastas Visnapuu auhinna 2020. aastal, otsustades auhinda välja anda igal teisel aastal ning laiendas auhinna haardeulatust üldisemaks kultuuriauhinnaks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

kultuuri kodu

Värsked artiklid

16:34

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

15:43

Tallinna Kunstihoone avaliku kunstiteose konkursi võitis Dénes Farkas

15:28

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

15:16

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

14:36

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

13:11

Veebruari alguses jõuab kinodesse dokumentaalfilm ansamblist Puuluup

12:11

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

01.01

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16:34

Suri Arno Tali kehastanud näitleja Arno Liiver

31.12

Sandra Sillamaa: Sadu edu taga on aastatepikkune töö

31.12

Piibli tõlkija: piibel kõnetab ühiskonda rohkem, kui tahetakse tunnistada

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

14:36

Galerii: Neeme Järvi vaatas uusaastakontserdil tagasi 75 aastat kestnud karjäärile

15:28

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

30.12

Ülevaade. Kunstiaasta 2025

07.04

Martin Kuuskmann inimese kohast tänases maailmas: ei tohi muutuda kärsituks

12:11

Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

26.12

Ülevaade. Filmiaasta 2025

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo