Henrik Visnapuu auhinna pälvisid Janika Kronberg ja Reijo Roos

2. jaanuaril, Henrik Visnapuu sünniaastapäeval kuulutas Eesti Rahvuskomitee koostöös Eesti Kirjanike Liidu ja Luunja vallavalitsusega välja luuletaja nimelise kultuuri- ja kirjandus auhinna laureaadid, kelleks on tänavu kirjandusteadlane Janika Kronberg ja luuletaja Reijo Roos.

Visnapuu auhinnale esitati 2025-2026 konkursil kokku neliteist kandidaati

USA-st, Soomest, Prantsusmaalt, Hollandist ja Eestist. Kandidaate oli

ilukirjanduse, visuaalkultuuri, poliitika, muusika ja kultuuriteaduste

valdkonnast.

Žürii töötas koosseisus kirjandusteadlane ja kirjanik Epp Annus (Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides esindaja), luuletaja Jürgen Rooste (Eesti Kirjanike Liidu esindaja) ja Luunja keskkooli direktor Toomas Liivamägi (Luunja valla esindaja).Žürii oli otsuses üksmeelne.

Elutöö auhinna pälvinud Janika Kronberg on kirjandusteadlasena uurinud ja käsitlenud peamiselt Teise maailmasõja järgset eesti pagulaskirjandust – kirjandust, mis oma ilmumisajal oli suuremale osale kodumaistest lugejatest kättesaamatu ning millel ka juhuslikult Eestisse jõudnuna puudus tegelik retseptsioon.

Kronbergi käsitlus ei ole kunagi pelgalt akadeemiliselt distantsilt kirjutatud kirjanduslugu. Proovides mõista ja kogeda sama, mida tema käsitletavad kirjanikud aastakümneid varem, on ta lisaks põhjalikule arhiivitööle rännanud ka füüsiliselt oma käsitletavatega samadel radadel – näiteks Karl Ast-Rumori jälgedes Marokos ja Karl Ristikivi jälgedes Kreekas.

Kronberg on juhtinud Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonda ning olnud ajakirja Looming peatoimetaja.

Väljapaistva noore autori auhinna pälvis Reijo Roos (snd 2003), kes on Soome-Eesti silla ehitaja. Keskkooliõpilasena pani ta kokku soometeemalise kakskeelse luuleantoloogia "Sinisild/Sinisilta" (2020), järgmisel aastal rajas ta ühenduse Kirjanike Liidu Noored ning algatas peagi ka selle iga-aastase almanahhi "Grafomaania".

2023. aastal ilmunud Roosi teine autoriraamat "Tere kas tohib / tere kas võisõ" on juba kolmkeelne kogu, mis sisaldab värsse eesti, võro ja soome keeles.

Auhinnale olid tänavu nomineeritud veel Helga Merits, Juhani Salokannel ning Jaak Treiman.

Henrik Visnapuu nimeline kirjanduspreemia loodi USAs 1952 ja seda anti välja kuni aastani 2007. Seejärel tegevus katkes auhinnafondi loonute surma tõttu. ERKÜ taastas Visnapuu auhinna 2020. aastal, otsustades auhinda välja anda igal teisel aastal ning laiendas auhinna haardeulatust üldisemaks kultuuriauhinnaks.