Jupiter esitleb Põhjamaade ja Balti filmikunsti

Rootsi torpeedo
Rootsi torpeedo Autor/allikas: pressimaterjal
Alates 5. jaanuarist on Jupiteris vaatamiseks üleval kaheksa silmapaistvat filmi Põhjamaadest ja Baltikumist.

Põhjala-Balti filmikuu on inspireeritud koostööprogrammist NB8 (Nordic-Baltic Eight), millega on liitunud viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad: Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja Leedu. 2026. aastal koordineerib programmi Eesti ja sel puhul on alates 5. jaanuarist igast riigist jõudnud Jupiteri üks film, neist seitse on mängufilmid ja üks dokumentaal.

ETV avas filmiprogrammi 1. jaanuaril läti auhinnatud animatsiooniga "Vooluga kaasa". Ka kõik teised linateosed jõuavad lähikuudel ETV või ETV2 ekraanile. Põhjala-Balti filmikuud toetab Eesti Välisministeerium.

Põhjala-Balti filmikuu Jupiteris

"Sa pole üksi"
Režissöör Klaus Härö

Mahavaikitud lugu Soome juudi kogukonnast ajal, mil Soome on Teises maailmasõjas loonud liidu Natsi-Saksamaaga.

"Grand Finale"
Režissöör Sigurjón Kjartansson

Huumorit täis film kammerorkestrist, kelle kontserdile palutud maailmakuulus tšellist sureb vahetult enne olulist esinemist.

"Tüdruk nõelaga"
Režissöör Magnus von Horn

Visuaalselt paeluv draama, mille aluseks on tõsielulugu sajanditagusest Kopenhaagenist, kus noor vabrikutööline Karoline (Vic Carmen Sonne) võitleb üle jõu käivate eluraskustega.

"Rootsi torpeedo"
Režissöör Frida Kempff

Mängufilm Sally Bauerist, kes tahab saada esimeseks naiseks Euroopas, kes ujub üle La Manche'i väina. Ent mitte keegi Sally perekonnast ei mõista tema unistust.

"Kodu"
Režissöör Julie Skaufel

Mängufilm 39-aastasest Annist, kes lastakse pärast äpardust televisiooni lastesaates töölt lahti ja ta peab tagasi koju ema juurde kolima. Tundub ränk olla vallaline, karjääritu ja kodutu, kui 40. sünnipäev läheneb.

"Pilet"
Režissöör Vytautas Dambrauskas

Dokumentaalfilm Kaunase Žalgirise korvpallimeeskonnast ja selle tõusust ning väljakutsetest kuumadel 1980ndatel.

"Vooluga kaasa"
Režissöör Gints Zilbalodis

Lätile esimese Oscari toonud sõnatu animafilm vaprast kassist, kes päästab üleujutuse käest terve hulga erinäolisi loomi ja linde.

"Biwa järve 8 nägu"
Režissöör Marko Raat

Mängufilm tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsi külakogukonna igatsuste ja ihade keelde. Osades Elina Masing, Tiina Tauraite, Jan Uuspõld, Hendrik Toompere jt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

