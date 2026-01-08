X!

Masha Bakhtina lühidokk jutustab loo ühe naise teekonnast oma juurte juurde

Foto: Kaader filmist
Tallinnas kinos Sõprus esilinastub täna peagi ka ERR-i eetrisse jõudev lühidokumentaal "Kodu on koht, kus ma kunagi olnud ei ole", mis räägib loo Vladivostokis üles kasvanud Eesti juurtega Ianast.

Iana sõidab esimest korda elus Saaremaale, et kohtuda oma juurte ja suguvõsaga. Eesti vanavanaema lood ja kuuluvustunne kodumaaga on temas alati elanud.

Viimased kümme aastat Eestis elanud, aga samuti vene juurtega režissöör Masha Bakhtina ütles, et film sündis umbes viie päeva jooksul, kui nad tänavu augustis koos Ianaga Saaremaal ringi rändasid. Režissööri sõnul sai kõik alguse sellest, kui ühe fotoprojekti raames kohtudes tuli jutu käigus välja, et Iana pole kunagi Saaremaal käinud.

"See oli väga oluline hetk minu jaoks, kui Iana ütles, et ta tunneb väga tugevat sidet selle kohaga, ja kardab, et kui ta läheb, ei saa ta enam lahkuda. See oli väga sarnane minu tundega ja siis mu suu lihtsalt ütles, et teeme dokfilmi, ma ei ole kunagi filmi teinud, aga olen fotograaf ja mõnikord tegelen ka videoga, aga see lihtsalt sündis ise," ütles režissöör Masha Bakhtina.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

