Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

Foto: Kaader filmist
Täna kuulutati välja novembris toimuva laste- ja noortefilmide festivali Just Film kava. Festivali kaks võistlusprogrammi koosnevad tänavu vaid esilinastustest. Ainsa uue Eesti filmina saab festivalil esmakordselt näha ka Ivar Murdi ja Taavi Aruse lühidokki "Kõik teevad kõike valesti".

Erilinastusena jõuavad Lotte 25. sünnipäeva puhul uuesti kinodesse kõik neli täispikka filmi. Ainsa uue Eesti filmina saab festivalil esmakordselt näha Taavi Aruse ja Ivar Murdi "Eesti lugude" lühidokki "Kõik teevad kõike valesti", mille fookuses on uus Eesti punk.

Režissöör Ivar Murdi sõnul tõmbavadki nad selle filmiga joone alla oma subkultuuride triloogiale, kuhu varem kuulusid lühidokid uue laine räpist ja rulatajatest.

"Alustasime igat oma intervjuud punkarite ja noorte punkaritega sellest, et mis on punk ja saime iga kord erineva vastuse. Ma arvan, et see ise defineerimine ja anarhia ongi punk, ma loodan, et punkarid ei ole minuga nõus, see on ka punk. Ma prognoosin, et mõnedele neist film meeldib, mõnedele ei meeldi üldse, ja see on väga tore. Ma loodan, et filme neist punkaritest tuleb veel, sest see on praegu väga elav skeene ja julgustan kõiki sellest osa võtma ja seda uut muusikat kuulama," ütles režissöör Ivar Murd.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

