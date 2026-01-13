EMTA toob publiku ette kaasaegsete etenduskunstide magistrantide koosloomelavastused

23. jaanuaril esietenduvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kaasaegsete etenduskunstide magistriõppekava (CPPM) üliõpilaste kolm koosloomelavastust seeriast "Triptühhon: poliitiline liikumine". Etendused toimuvad Balti Jaama tunnelis ja EMTA black box`is.

"Triptühhon: poliitiline liikumine" koondab üheks tervikuks kolm eriilmelist koosloomelavastust – "WalkYourChair", "EMIT" ja "Öötöö" ("Night Watch") –, mis on loodud ühise kuraatorliku lähteülesande raames. Sellest hargnes kolm loomingulist suunda, kolm meeskonda ja kolm erinevat kunstilist lähenemist, mis koondavad 16 noore etenduskunstniku vaate tänasele maailmale.

Lavastused uurivad, kuidas liikumine, kehaline dialoog ja ruumilised pingeväljad avavad uusi perspektiive poliitilise tundlikkuse teemadel.

"Etendused on planeeritud nii, et ühe õhtuga on võimalik osa võtta kõigist kolmest," selgitab EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor Jüri Nael.

"WalkYourChair" on kollektiivi The Third kohaspetsiifiline performance Balti jaama tunnelis. Neli etendajat annavad toolidele keha ja hinguse, paiknedes ruumis, mis on mõeldud läbikäiguks, mitte paigalpüsimiseks. Maaalune koht allpool tänavamelu, ühest otsast teise liikumise, lihtsate möödumiste paik. "EMIT" on grupp ettevõtlikke noori, kes kutsuvad osa saama erilisest õhtust, mis on täis üllatusi ja eneseavastust," sõnas Nael ning lisas, et publikul palutakse riietada end pidulikult ning saabuda avatud südamega.

"Lavastus "Öötöö" (Night Watch) kutsub publiku rändama ärkveloleku ja une piiril, kus liikumise kaudu mõtestatakse kasinuse, külluse ja vastupanuvõime seoseid. Lavastus loob poeetilise kujutluse tulevikust, kehastunud maailmadest ja lugudest, mis pääsevad mõjule siis, kui reaalsus teiseneb muinasjutuliseks abstraktsiooniks," rääkis Nael.

Autorid ja esitajad on Ana Trif (Rumeenia), Anette Pärn (Eesti), Avery Gerhardt (USA), Charis Taplin (Suurbritannia), Clarisse Degeneffe (Belgia), Daniel Ortiz Amézquita (Kolumbia), Dita Lūriņa (Läti), Edward Skaines (Austraalia), Elar Vahter (Eesti), Jeson Joy (India), Juuli Hyttinen (Soome), Leah Gayer (Saksamaa/Suurbritannia), Maarja Tosin (Eesti), Maria Papachristodoulou (Kreeka), Oskar Moore (Läti) ja Zhenyan Ding (Hiina).

Stsenograaf on Kairi Mändla, valguskunstnik Siim Reispass ning helikunstnikuna osaleb koosloomelavastuste juures Kenn-Eerik Kannike.

Etendused toimuvad toimuvad 23.–29. jaanuarini kell 18.00 Balti Jaama tunnelis, kell 20.00 ja 23.00 EMTA black box`is.