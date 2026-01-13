X!

EMTA toob publiku ette kaasaegsete etenduskunstide magistrantide koosloomelavastused

Teater
EMTA magistrantide koosloomelavastus seeriast “Triptühhon: poliitiline liikumine”
EMTA magistrantide koosloomelavastus seeriast “Triptühhon: poliitiline liikumine” Autor/allikas: EMTA
Teater

23. jaanuaril esietenduvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) kaasaegsete etenduskunstide magistriõppekava (CPPM) üliõpilaste kolm koosloomelavastust seeriast "Triptühhon: poliitiline liikumine". Etendused toimuvad Balti Jaama tunnelis ja EMTA black box`is.

"Triptühhon: poliitiline liikumine" koondab üheks tervikuks kolm eriilmelist koosloomelavastust – "WalkYourChair", "EMIT" ja "Öötöö" ("Night Watch") –, mis on loodud ühise kuraatorliku lähteülesande raames. Sellest hargnes kolm loomingulist suunda, kolm meeskonda ja kolm erinevat kunstilist lähenemist, mis koondavad 16 noore etenduskunstniku vaate tänasele maailmale.

Lavastused uurivad, kuidas liikumine, kehaline dialoog ja ruumilised pingeväljad avavad uusi perspektiive poliitilise tundlikkuse teemadel. 

"Etendused on planeeritud nii, et ühe õhtuga on võimalik osa võtta kõigist kolmest," selgitab EMTA kaasaegsete etenduskunstide juhtiv professor Jüri Nael.

"WalkYourChair" on kollektiivi The Third kohaspetsiifiline performance Balti jaama tunnelis. Neli etendajat annavad toolidele keha ja hinguse, paiknedes ruumis, mis on mõeldud läbikäiguks, mitte paigalpüsimiseks. Maaalune koht allpool tänavamelu, ühest otsast teise liikumise, lihtsate möödumiste paik. "EMIT" on grupp ettevõtlikke noori, kes kutsuvad osa saama erilisest õhtust, mis on täis üllatusi ja eneseavastust," sõnas Nael ning lisas, et publikul palutakse riietada end pidulikult ning saabuda avatud südamega.

"Lavastus "Öötöö" (Night Watch) kutsub publiku rändama ärkveloleku ja une piiril, kus liikumise kaudu mõtestatakse kasinuse, külluse ja vastupanuvõime seoseid. Lavastus loob poeetilise kujutluse tulevikust, kehastunud maailmadest ja lugudest, mis pääsevad mõjule siis, kui reaalsus teiseneb muinasjutuliseks abstraktsiooniks," rääkis Nael.

Autorid ja esitajad on Ana Trif (Rumeenia), Anette Pärn (Eesti), Avery Gerhardt (USA), Charis Taplin (Suurbritannia), Clarisse Degeneffe (Belgia), Daniel Ortiz Amézquita (Kolumbia), Dita Lūriņa (Läti), Edward Skaines (Austraalia), Elar Vahter (Eesti), Jeson Joy (India), Juuli Hyttinen (Soome), Leah Gayer (Saksamaa/Suurbritannia), Maarja Tosin (Eesti), Maria Papachristodoulou (Kreeka), Oskar Moore (Läti) ja Zhenyan Ding (Hiina).

Stsenograaf on Kairi Mändla, valguskunstnik Siim Reispass ning helikunstnikuna osaleb koosloomelavastuste juures Kenn-Eerik Kannike. 

Etendused toimuvad toimuvad 23.–29. jaanuarini kell 18.00 Balti Jaama tunnelis, kell 20.00 ja 23.00 EMTA black box`is. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

13:28

EMTA toob publiku ette kaasaegsete etenduskunstide magistrantide koosloomelavastused

12:22

Aasta betoonehitis 2025 konkursil osaleb 12 ehitist

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

10:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

10:00

Grete Kaio: ühiskonna valupunktid kriitikatekstide mahlas

09:52

Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.01

Los Angeleses jagati Kuldgloobuse filmi- ja teleauhindu

12.01

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

11.01

Edith Sepp: hakkame samm-sammult kaotama võimekust toota eestikeelseid filme

10:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

12.01

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

12.01

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

18.03

Arvustus. "Aurora" kui ühe suhte anatoomia

09:52

Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

10:00

Grete Kaio: ühiskonna valupunktid kriitikatekstide mahlas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo