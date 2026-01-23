X!

Metsosopran Monika-Evelin Liiv: läbilöömiseks pidin Eestist ära minema

Foto: Ken Mürk / ERR
Välismaal lavalaudu vallutav metsosopran Monika-Evelin Liiv nentis kultuurisaates "OP", et klassikalise lauljana peab läbilöömiseks olema väga suur tahtejõud. Suure töö tulemusel esines ta eelmisel aastal näiteks BBC Promsil ja ka Inglismaa kuningale.

Möödunud aasta möödus metsasopran Monika-Evelin Liivil töiselt. Jaanuarist augusti keskpaigani viibis ta peamiselt Londonis, tehes kaasa neljas Londoni Kuningliku Ooperi projektis. Lisaks esines ta Londoni sümfooniaorkestriga, käis Edinburghis festivalil ja esines BBC Promsil Royal Albert Hallis.

"Seal sa tunned rokkstaarina," meenutas Liiv BBC Promsil esinemist. "Ma ei tea, kui palju seal publikut on, aga seal on hästi huvitav, et samal päeval müüakse põrandale, kus on istekohad, seisvad piletid. Siis sa laulad nii, et sul on [publik] põhimõtteliselt nina ees. See oli hästi tore."

Märtsis sai ta aga esineda kuningas Charlesile. See pakkumine tehti Liivile ootamatult – ta oli oma kodus Soomes, kui Londonist helistati ja paluti, kas ta saab igaks juhuks Londonisse lennata, et vajadusel haigeks jäänud kolleegi samal õhtul asendada.

"Kell 14 läks juba lennuk. Ma õnneks sain selle pileti. Kell 15 olin Londonis ja sama ajal kui metroos olin, sain sõnumi, et nüüd me ei taha, et sa niisama oled, vaid sa ikkagi lähed õhtul kostüümis lavale: jõuad teatrisse, lähed kohe kostüümiproovi ja teeme lavastajaga läbi, mida sa pead laval tegema," meenutas ta.

Seda, et kuningas saalis istub, ta alguses ei teadnud. "Peale esimest vaatust öeldi, et kui etendus läbi saab, siis Charles tuleb teid arvatavasti õnnitlema."

Laulmise juurde jõudis Liiv juba lapsena Tõrvas elades. Esialgu unistas ta küll poplaulja karjäärist.

"Aga mul oli alati see probleem, et kui mikrofoniga pidi laulma, oli liiga kõvasti ja keegi ei osanud seal midagi keerata. Siis oli alati niimoodi, et kui mingid Laulukarusellid olid, siis teised laulsid mikrofoni, mina ilma mikrofonita," muigas ta.

16-aastaselt kolis ta Tallinnasse ja hakkas Georg Otsa nimelises muusikakoolis klassikalist laulu õppima. Liiv nentis, et klassikalise laulja amet ei ole kerge ja selleks, et läbi lüüa, peab olema suur tahtejõud. Seetõttu võttis ta ka suuna välismaale – Eestis toimunud lauluvõistlustel oli hea, kui ta üldse finaali pääses, samal ajal kui välismaal leiti, et tal on väga huvitav hääl.

"Siis ma leidsin, et järelikult mul on vaja hoopis minna siit välja ja sealt leida see õige uks. Kui üks uks ei avane, siis avaneb teine. Peab olema suur tahtejõud," on ta veendunud.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "OP", intervjueeris Margus Saar

