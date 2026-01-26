"Plekktrummi" külaline on Krista Kaer

26. jaanuaril on vestlussaate "Plekktrumm" külaline tõlkija ja kirjastaja Krista Kaer.

Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeval, 30. jaanuaril, tähistatakse eesti kirjanduse päeva. Kas Eestis oluline kirjanik võiks olla ka maailmakirjanik?

"Plekktrummi" külaline on tõlkija ja kirjastaja Krista Kaer, kes teiste seas on eesti keelde tõlkinud ka "Harry Potteri" sarja kuuluvaid raamatuid.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval kell 22.00.