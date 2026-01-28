X!

Kristina Norman: olen tahtnud üle kümne aasta oma isa lugudest lavastust teha

"Kastepunkt" Autor/allikas: Tani Simberg
Kanuti Gildi Saalis jõuab vaatajate ette Kristina Normani dokumentaallavastus "Kastepunkt", mis põhineb isaga sauna ehitamise lool.

Lavastuse keskmes, mida Kristina Norman ise nimetab ka loeng-performance'iks, on tema isiklik teekond. Isaga nõukogudeaegset suvilat renoveerides kerkis esile isa minevik ning mälestused ajateenistusest. Mullu Helsingis esietendunud "Kastepunktis" asetab Normani need isiklikud lood ajaloolisesse konteksti, toetudes sealjuures arhiivikaadritele ja intervjuudele sõjaveteranide ning diplomaatidega.

"Olen tahtnud teha mõnd kunstiteost või lavastust oma isa lugudest juba kümme aastat, võib-olla isegi rohkem," ütles Kristina Norman ja lisas, et Ukraina sõja taustalt on kuidagi need kuidagi tema jaoks tuttavad isa lood hoopis teistmoodi aktuaalseks muutunud.

Sauna ehitamisest saab ka lavastuse keskne element, mille kaudu uuritakse muuhulgas saunakogemuse eripärasid Afganistaanis, Eestis ja Soomes. Norman süübib oma isa kogemusse etendaja ja tantsukunstniku Katrin Essensoni abil, kes astub isa rolli.

"Lühidalt öeldes oli materjali kohutavalt ja määratult palju ja meie põhitöö seines selles, et jääks alles lugu ja jääks alles sisu," mainis Katrin Essenson ja lisas, et protsess oli parasjagu pikk ning loobumisi täis.

Dramaturgidena lõid kaasa Saksa-Ameerika päritolu Katharina Joy Book ning Oliver Issak, helimaastiku ja stsenograafia eest vastutas Raul Keller.

