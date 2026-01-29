X!

"Plekktrummi" külaline on inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko

Eneli Kindsiko
Eneli Kindsiko
2. veebruaril on vestlussaate "Plekktrumm" külaline Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko.

Peatselt ilmuva inimarengu aruande järgi on üheks Eesti hariduse
väljakutseks inimeseks olemise kunst. Mismoodi kujutleda haridust, mis aitaks inimestel elada õnnelikumalt? "Plekktrummi" külaline on Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kindsiko.

"Plekktrumm" on ETV2 eetris esmaspäeval kell 22. Saadet juhib Joonas Hellerma.

Toimetaja: Karmen Rebane

