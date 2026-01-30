X!

Galerii: pidulikul kontserdil anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel

Muusika
Aasta muusiku kontsert
Vaata galeriid
80 pilti
Muusika

29. jaanuaril toimus Eesti Raadio 1. stuudios pidulik kontsert, kus anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel. Üles astus ka Aavik Duo ning koor Head Ööd, Vend koos Pärt Uusbergi ja Margo Kõlariga.

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Aasta muusik 2025 laureaadi Hans Christian Aaviku muusikuteed iseloomustab sihikindel ja sügav areng, milles virtuoosne meisterlikkus käib käsikäes küpse kunstilise mõtlemisega. Tema interpretatsioonid paistavad silma selge stiilitunnetuse, tehnilise vabaduse ja sisulise süvenemisega nii klassikalises repertuaaris kui ka nüüdisloomingus. Aavik on kujunenud muusikuks, kelle esinemised loovad veenva dialoogi publiku ja helilooja vahel ning kelle kohalolu laval mõjub veenvalt nii solisti kui ka kammermuusikuna.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aunimetuse Vaiko Eplik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:23

Teenetemärgi pälvinud Leelo Tungal: südames on pühapäev

16:17

Galerii: Tallinna raekojas esitleti "Tõe ja õiguse" kommenteeritud väljaannet

15:59

Teenetemärgi pälvinud Gaute Kivistik: mõtlen tuhandetele inimestele, kes on rohkem teinud kui mina

15:49

Teenetemärgi pälvinud Maria Faust: see pole asi, mis juhtub iga päev

15:17

President tunnustas teenetemärgiga ka suurt hulka kultuuritegelasi

15:02

Teenetemärgi pälvinud Siiri Sisask: ajan muusikas oma asja

14:34

Presidendilt teenetemärgi pälvinud Raudsep: tähtis on see, mis on tulemas

14:23

Teenetemärgi pälvinud Mikk Granström: viimased 25 aastat olen elanud filmifestivalile

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

10:36

Galerii: pidulikul kontserdil anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08:33

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

29.01

Riiklikud kultuuri elutööpreemiad pälvisid Krista Kaer, Raine Karp ja Mark Soosaar

29.01

Elutööpreemia laureaat Raine Karp: tagantjärele pole ma ühegi tööga lõpuni rahul

29.01

Wiedemanni keeleauhinna pälvis Anu Lamp

28.01

Jürise: tundsin pikalt, et tükike Erika Salumäe tegelasest on minuga kaasas

29.01

Ann-Lisett Rebane Duo Ruudu aastapreemiast: teine album on alati kõige pingelisem

07.01

Selgusid Eesti muusikaauhindade nominendid

29.01

PÖFF-i kunstilise juhi rolli võtab Tiina Lokilt üle Triin Tramberg

11:54

Aasta kirjandusõpetaja on Viimsi gümnaasiumi õpetaja Kirsi Rannaste

29.01

Anu Lamp: on huvitav kuulata, mis suunas keel areneb

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo