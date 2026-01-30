Galerii: pidulikul kontserdil anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel

29. jaanuaril toimus Eesti Raadio 1. stuudios pidulik kontsert, kus anti Hans Christian Aavikule üle aasta muusiku tiitel. Üles astus ka Aavik Duo ning koor Head Ööd, Vend koos Pärt Uusbergi ja Margo Kõlariga.

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga.

Aasta muusik 2025 laureaadi Hans Christian Aaviku muusikuteed iseloomustab sihikindel ja sügav areng, milles virtuoosne meisterlikkus käib käsikäes küpse kunstilise mõtlemisega. Tema interpretatsioonid paistavad silma selge stiilitunnetuse, tehnilise vabaduse ja sisulise süvenemisega nii klassikalises repertuaaris kui ka nüüdisloomingus. Aavik on kujunenud muusikuks, kelle esinemised loovad veenva dialoogi publiku ja helilooja vahel ning kelle kohalolu laval mõjub veenvalt nii solisti kui ka kammermuusikuna.

Eesti Rahvusringhääling annab aasta muusiku tiitlit välja aastast 1982. Esimeseks tiitlikandjaks sai pianist Kalle Randalu, mullu pälvis aunimetuse Vaiko Eplik.